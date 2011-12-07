Эндокринные заболевания: современная диагностика и лечение

- В каком возрасте заболевания щитовидной железы встречаются чаще всего?- Стоит отметить, что заболевания, связанные с этим органом, в более старшем возрасте мы видим намного чаще. В молодом возрасте наиболее распространенная патология - это аутоиммунный тиреоидит - хроническое заболевание щитовидной железы, которое часто приводит к снижению ее функции. С возрастом же мы наблюдаем такие заболевания щитовидной железы, как формирование узлового зоба, когда необходимо исключать и возможность развития рака щитовидной железы. Главное в таких случаях, не пропустить развитие онкологии - рака щитовидной железы, который при своевременном его выявлении в большинстве случаев хорошо вылечивается.- Многие врачи отмечают важность гормонов щитовидной железы для всего организма…- Все верно, нельзя недооценивать роль гормонов щитовидной железы. Они являются поддержкой для всего организма. Эти гормоны влияют на любой орган, позволяют в хорошем ритме протекать всем процессам жизнедеятельности. Например, недостаток функции щитовидной железы может проявляться в виде таких симптомов, как снижение работоспособности и жизненной мотивации, вплоть до депрессивных расстройств, ухудшение памяти и внимания, прибавка веса. Гормоны щитовидной железы в молодом возрасте очень важны для нормального наступления и протекания беременности. Они необходимы и для нормального функционирования пищеварения, кровообращения.- Почему сейчас наблюдается рост заболеваемости, в том числе и в молодом возрасте?- Меняется наш образ жизни. В частности, рост заболеваемости аутоиммунным тиреоидитом может быть связан с тем, что мы чаще стали подвергать нагрузкам иммунную и гормональную системы. В зимнее время года люди часто ездят отдыхать в теплые страны. Климат в них разительно отличается от нашего - из минус 20 едут в плюс 30. Не стоит злоупотреблять такими поездками, ведь при этом нарушаются наши биологические ритмы. Может произойти нечто вроде поломки в организме.Для развития патологии щитовидной железы очень большое значение имеет наличие в организме очага инфекции в области шеи и головы, например, частая ангина, гайморит, фронтит. Негативно влияет повышенный стресс, а также психоэмоциональная нагрузка, особенно сильно это проявляется у жителей крупных городов. В современное время мы забываем про полноценный сон - 7 - 8 часов. А ведь для гормональной системы он крайне важен. Люди, которые недосыпают, поздно ложатся спать, находятся в группе риска. Ночная смена всегда считалась вредной для здоровья. Сейчас, к сожалению, об этом забывают.- Кто находится в группе риска и когда стоит проверяться?- Женщины после 40 - 45 лет чаще подвержены таким заболеваниям. Мы рекомендуем периодически, хотя бы раз в три года, проверять функцию щитовидной железы. Также необходимость в исследовании функции железы возникает при планировании женщиной беременности. Если это не было сделано до беременности, обязательно сделать это как можно раньше при установлении факта беременности. В группе риска находятся люди, у которых среди родственников была или есть патология щитовидной железы.- Какие виды диагностики существуют?- Обследование щитовидной железы в обязательном порядке включает в себя анализ крови на содержание гормонов. Также широко используется ультразвуковое исследование железы. Этот метод позволяет определить ее точные размеры и расположение, увидеть узловые, кистозные образования, если таковые имеются.- Каковы причины развития сахарного диабета?- Сахарный диабет - это эндокринное заболевание, характеризующееся хроническим повышением уровня сахара в крови вследствие дефицита или неправильной работы гормона поджелудочной железы инсулина. Если раньше он выявлялся у людей старшей возрастной группы, то в наши дни все чаще болезнь дебютирует уже на третьем-четвертом десятке жизни. Его развитие напрямую связано с лишним весом и ожирением. Диабет является самым ярким примером болезни образа жизни.- Как современный образ жизни влияет на поведение болезни?- Сейчас в современном мире основная проблема - это доступность вкусной и относительно недорогой еды. Лишь немногие уделяют внимание двигательной активности - жизнь становится более комфортной и менее подвижной. У большого количества людей сейчас есть личные автомобили. Я не призываю отказываться от личного транспорта. Это, конечно же, в наш быстрый век очень удобно. Но можно, к примеру, оставить автомобиль за одну-две остановки и до работы дойти хорошим шагом. Это уже будет увеличивать двигательную активность, что является большим плюсом для профилактики набора лишнего веса.- Как могут проявляться симптомы сахарного диабета?- Лишь малая часть людей, имеющих сахарный диабет, в курсе своей болезни. Сахарный диабет второго типа развивается исподволь, постепенно. Человек не чувствует коренных изменений. Проявления могут быть очень неспецифичными, принимают разные формы. Это может быть постоянное чувство переутомления, головные боли. Более явные признаки - жажда, частое мочеиспускание, быстрое ухудшение зрения, снижение чувствительности в ногах и руках. Если у человека есть лишний вес, надо регулярно проверять уровень глюкозы, консультироваться с эндокринологом. Врач может назначить пройти глюкозотолерантный тест, анализ на гликированный гемоглобин, который показывает средний уровень глюкозы крови за последние три месяца.Самое главное - выявление на ранней стадии, когда еще не успели произойти сосудистые изменения. В нашей клинике проводится непрерывное мониторирование уровня глюкозы. Этот новый метод направлен на индивидуальный подход к пациенту и помогает наглядно увидеть, насколько сильно происходит повышение глюкозы крови, например, при приеме пациентом привычной для него пищи, и наоборот, как уровень глюкозы снижается в процессе физической нагрузки. Непрерывное мониторирование глюкозы во много раз повышает успех лечения и профилактических мер, чтобы болезнь не развивалась дальше. Важно следить за своим здоровьем и не растрачивать его бездумно.