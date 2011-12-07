Опоясывающий лишай живет в организме десятилетиями

- Опоясывающий лишай - острое инфекционное заболевание, вызываемое вирусом герпес Зостер, которое характеризуется высыпаниями на коже и невралгическими болевыми симптомами. Передается воздушно-капельным или контактным путем, особенно через содержимое пузырьков на коже. - Кто страдает от него чаще других?- В последние годы опоясывающий лишай нередко наблюдается и среди молодого поколения. Это связано с увеличением нагрузок и ускоренным темпом жизни, ослаблением иммунной системы человеческой популяции. Но все-таки опоясывающий лишай чаще встречается у взрослого поколения старше 50 - 60 лет.- Как развивается инфекция? Какие факторы провоцируют заболевание?- В детстве при первичной встрече с возбудителем вирус Зостер возникает всем известное заболевание ветряная оспа или ветрянка. После перенесенной инфекции вирус Зостер переходит в латентное (неактивное) состояние и может находиться в нервных ганглиях или задних корешках спинного мозга десятилетиями, до появления каких-то провоцирующих факторов.- Какими симптомами он сопровождается?- Первыми симптомами опоясывающего лишая чаще бывают продромальные общие явления в виде недомогания, озноба, повышения температуры. Люди чувствуют покалывание, зуд, жжение, боли на месте будущих кожных высыпаний. Кожные высыпания проявляются по ходу нервных ветвей и стволов, чаще всего межреберных, как бы опоясывая человека с одной стороны. Могут также увеличиваться ближайшие лимфатические узлы. Через несколько дней уже на коже появляются красные, розовые пятна, иногда довольно больших размеров. Они могут сливаться между собой, может наблюдаться отек на местах поражения. Затем на пораженной поверхности формируются эритематозные папулы, которые быстро превращаются в пузырьки. Чаще всего они имеют серозное прозрачное содержимое. Вскоре пузырьки вскрываются, образуя эрозии.- Правда, что одним из осложнений опоясывающего лишая может быть паралич лицевого нерва? Выражаясь простыми словами, перекос лица на одну сторону?- Да, при поражении тройничного нерва могут быть высыпания с одной стороны лица, головы. Инфекция может поражать глазную ветвь, что опасно риском повреждения роговицы, возможно снижение или частичная потеря зрения. Может наблюдаться кратковременный паралич первичной мускулатуры лица, а также боли в слуховом проходе, снижение слуха, головные боли, боли при глотании. Редко, но этот вирус может вызывать герпетический менингит и энцефалит - поражение головного мозга.- Кто лечит это заболевание?- Учитывая возможные осложнения и тяжесть лечения опоясывающего лишая, больным необходимо обратиться за медицинской помощью к специалистам при первых же симптомах. Первые трудности в лечении возникают на ранних этапах заболевания, когда еще нет высыпаний на коже, а невралгические боли могут замаскироваться под стенокардию, почечные колики, боли в области желудка и поджелудочной железы. И часто напоминают обострение остеохондроза. Поскольку это инфекционное заболевание, лечением опоясывающего лишая занимаются инфекционисты, дерматологи, так как высыпания локализуются на поверхности кожи, а также неврологи, потому что поражаются нервные ганглии, стволы, ветви и появляются невралгические расстройства.Для специалистов диагностика опоясывающего лишая трудностей не вызывает. Клиническая картина и анамнез дают возможность диагностировать заболевание. На сегодняшний день существуют передовые серологические и ПЦР тесты. В зависимости от клиники, характера и распространенности заболевания назначаются противовирусные препараты, детокс-терапия, иммуностимулирующие, болеутоляющие, успокаивающие препараты. - В борьбе с этой болезнью существуют методы профилактики?- Против возникновения опоясывающего лишая предложена вакцина. Особенно людям старшего поколения, с ослабленным иммунитетом, тем, кто получает курс лучевой или химиотерапии и имеет тяжелые хронические заболевания, такие как гепатит, туберкулез или почечная недостаточность.- Зависит ли заболевание от образа жизни и питания?- К активации вируса герпеса и возникновению опоясывающего лишая ведут иммунодефицитные состояния. Поэтому, говоря о профилактике, мы всегда подчеркиваем, что профилактика связана с укреплением иммунной системы. Это сбалансированное питание, полноценный сон, занятия физкультурой, прогулки на свежем воздухе, закаливание и обязательное соблюдение правил личной гигиены. Рекомендуется избегать контакта с больными, особенно на стадии обострения, когда имеются проявления на коже, потому что в пузырьках на коже содержится большое количество вируса.- Значит, заболевание заразно?- Да, вирус Зостер очень заразный. Передается воздушно-капельным и контактным путем. Если человек уже однажды переболел ветряной оспой, то вероятность повторного заражения и развития заболевания с ветрянкой, конечно же, снижается. Учитывая, что однозначного иммунного ответа нет и у большинства людей вирус Зостер находится в спящем состоянии, риск развития опоясывающего лишая имеется у каждого человека.