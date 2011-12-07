В России второй день кряду выявляют более 20 тысяч заражений COVID-19

В России второй день подряд выявляют более 20 тысяч заражений коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

За прошедшие сутки в РФ выявлено 20 174 случая COVID-19. Больше всего заражений зарегистрировано в Москве — 2376 случаев, далее идет Санкт-Петербург — 1834 случая, следом идут Московская, Свердловская и Самарская области — 1004, 507 и 502 случая.

В Татарстане за прошедшие сутки зарегистрировано 58 новых случаев заражения COVID-19. За все время в республике заразились 26 432 человека.