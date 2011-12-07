В Татарстане выявлено 58 новых контактных случаев COVID-19

В Татарстане зарегистрировано 58 новых случаев COVID-19, все контактные. Всего госпитализировано 24 человека, лечение на дому получают 34 человека. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава РТ.

Больше всего заболевших выявлено в Казани — 21 случай. Следом идут Набережные Челны, там выявлено 17 случаев. На третьем месте по количеству заразившихся находится Лаишевский район — четыре случая COVID-19.

В Альметьевском районе выявлено три случая заболевания. В Заинском и Нижнекамском районах — по два заразившихся. В Актанышском, Арском, Бавлинском, Елабужском, Новошешминском, Нурлатском, Сабинском, Спасском, Чистопольском районах — по одному случаю COVID-19.

Всего на 19 сентября в Татарстане зарегистрировано 26 432 случая COVID-19. Выздоровело за весь период 22 912 человек, в том числе 7 за минувшие сутки.