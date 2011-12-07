Жаворонков: В Татарстане снизились темпы вакцинации от COVID-19

В Татарстане снижаются темпы вакцинации от коронавируса. Перед сентябрем стоит задуматься о прививке. Об этом заявил замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

По словам Жаворонкова, ситуация со снижением темпов вакцинации крайне беспокойная. Спикер отметил, что в Татарстане был всплеск вакцинирующихся, который достигал до 18 тысяч людей в день.

«Сейчас начинается учебный год, и я бы хотел обратить внимание нашего дорогого населения, что учебный год — это дополнительные риски», — сказал спикер.

Жаворонков отметил, что сейчас необходимо увеличить темпы прививочной кампании. Всем, кто не привит, стоит задуматься о себе и о здоровье своих близких. «Каждый, кто болеет, — те, с кем я общался, — каждый из них жалеет, что не сделал вакцину», — добавил замминистра.

В Татарстане есть все четыре зарегистрированные в России вакцины.

«Жители не вакцинируются, потому что не хватает времени. Потом они лежат в больницах и проводят недели и месяцы в ней», — подытожил спикер