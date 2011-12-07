Как научиться стареть красиво?

Действительно, такой феномен имеет место быть. Многие женщины после 50 - 60 лет «уходят в тень», перестают ухаживать за собой, следить за своим питанием, мало улыбаются. Даже разговаривать они начинают иначе. Но, наверное, каждому из нас хотелось бы стареть красиво и с удовольствием. За советами, как это сделать, «КВ» обратились к специалистам различных областей.Казанский врач-психотерапевт Алексей Козлов считает, что внешняя красота и старение определяются ощущением психологического возраста:Специалист отмечает, что для сохранения молодости важно оставаться в потоке нового и не ставить на себе крест:- Старость - это состояние души. Она наступает, когда у человека интересы сужаются до телевизора, поесть и поспать, начинаются разговоры о том, что молодость ушла, ничего уже не надо, когда человек перестает усваивать новые материалы - не слушает новые песни, не читает новые книги, игнорирует новые фильмы, считая, что все лучшее было где-то там, давным-давно. В США 70-летние женщины выстраиваются в очередь за мейкапом, косметологическими новинками. А у нас некоторые в 60 или 70 лет говорят, что им не нужны новая одежда или косметика, все равно скоро умирать. Вот это глубокая старость. В любом возрасте должно быть желание купить для себя что-то, выйти в красивом новом наряде в свет - театр, кино, парк. Но одежда должна быть в меру модной, эстетичной, к месту и по возрасту.Наконец, Алексей Алексеевич обращает внимание на важность сохранения интимных отношений:- Многие в 50 - 60 лет считают, что они уже стары, близость им не нужна. Это один из показателей старения. Интимные отношения не должны прекращаться. У меня был 79-летний пациент, который хотел жениться на 60-летней вдове. Но он жаловался на то, что она не готова к близости. В итоге мужчина нашел себе другую спутницу.Казанский врач-косметолог, доктор Республиканского клинического кожно-венерологического диспансера Гульназ Фатхетдинова называет внешность проявлением внутренних проблем. То, насколько красиво стареет человек, зависит от его ухода за собой.Что касается морщин, то врач рекомендует задуматься об избавлении от них еще тогда, когда только начинают появляться первые складки:- Одной из эффективных профилактических процедур от морщин является ботулинотерапия. Но в 50 лет ее уже поздно проводить. Людям этого возраста и старше помогут лазерное омоложение и нити для подтяжки лица. Помимо подобных сеансов важно и дома правильно ухаживать за кожей, регулярно очищать ее от макияжа тониками, лосьонами. Необходимо круглый год пользоваться солнцезащитными кремами во избежание пигментных пятен, зимой для защиты от температурных перепадов и ветра - жирными питательными кремами с вазелином, глицерином в составе. Вечером наносите на кожу сыворотки для лица. Они придают свежесть, повышают упругость, эластичность кожи. Наконец, очень важно владеть техникой нанесения всех этих средств по массажным линиям. В противном случае вы нарушите лимфо- и кровообращение кожи, что приведет к появлению отеков, «гусиных лапок», носогубных складок и так далее.Врач-диетолог ГАУЗ «Городская клиническая больница №7» Юлия Киселкова подчеркивает, что красивому старению способствует правильное, сбалансированное питание, в противном случае никакие кремы ситуацию не спасут:Доктор отмечает, что одним из секретов красивого старения является потребление продуктов, богатых омега-3 жирными кислотами:- Дефицит данного вещества сразу проявляется сухостью и морщинистостью кожи. Ешьте также больше зеленых овощей, они выводят токсины и шлаки из организма, нормализуют работу кишечника, поддерживают здоровую функцию печени.