О каких болезнях говорят головокружения?

На какие болезни могут указывать головокружения? Как их правильно диагностировать? Обо всем этом «КВ» беседуют с врачом-неврологом ООО ЛДЦ «Казанская клиника» Ильмирой Титовой:- Что такое ложное головокружение?- Головокружение делят на два типа: вестибулярное (истинное) и невестибулярное (ложное). Первая форма связана с нарушениями в работе центрального или периферического отделов вестибулярного анализатора. Ложное головокружение может возникнуть после длительного стресса под воздействием психогенных факторов, при травмах, болезнях различных органов и систем.- Какие еще болезни могут привести к появлению головокружений?- Это поражения шейного отдела позвоночника, возникающие от травм, длительного нахождения в одном положении (за компьютером). Они приводят к появлению цервикогенного головокружения. При остеохондрозе головокружение возникает вследствие сдавливания позвоночных артерий. В этом случае происходит недостаточное поступление крови в головной мозг и кислородное голодание.- Как можно выявить точную причину головокружения?- Для диагностики используются следующие методы: физикальное обследование, общий анализ крови, рентгенологическое исследование, УЗИ сосудов головного мозга, электроэнцефалограмма, магнитно-резонансная томография. Установить причину возникновения головокружения непросто. Но все же необходимо выявить фактор, который приводит к возникновению патологии, и найти правильное лечение. Если беспокоят частые приступы головокружения, необходимо обратиться к врачу-неврологу, пройти своевременное обследование.