Возьмут ли в школу без прививок?

С таким вопросом за минувшую неделю на «горячий телефон» «Казанских ведомостей» обратились 5 наших читателей.Как пояснили в пресс-службе Министерства образования и науки РТ, в настоящее время в действующих нормативных правовых актах, регламентирующих прием детей в школу для обучения по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, отсутствует требование о предоставлении информации о проведенных прививках.Для зачисления в школу родители подают заявление, предъявляют свидетельство о рождении ребенка и свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства.Требование предоставления других документов в качестве основания для приема детей в школу не допускается.Вместе с тем обращаем внимание, что во всех общеобразовательных организациях должно быть организовано медицинское обслуживание учащихся.Медицинские осмотры обучающихся в общеобразовательных организациях и воспитанников подразделений дошкольного образования следует организовывать и проводить в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в области здравоохранения.Обучающиеся допускаются к занятиям в общеобразовательной организации после перенесенного заболевания только при наличии справки врача-педиатра.Во всех видах общеобразовательных организаций проводится работа по профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний.Проведение профилактических прививок проводится в соответствии с Федеральным законом от 30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (редакция, действующая с 21 октября 2018 года), статья 35. Профилактические прививки.