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В Татарстане за сутки выявлен 31 новый случай COVID-19, из них 1 случай завозной, остальные – контактные.
Госпитализировано – 14 человек, направлено на лечение домой – 17 человек.
География новых заражений выглядит так: Казань – 14 человек; Набережные Челны – 5; Агрызский район – 1; Актанышский – 1; Арский – 1; Бавлинский – 1; Елабужский – 1; Лаишевский – 2; Лениногорский – 2; Пестречинский – 1; Тукаевский – 2 человека.
В общем на 21 июня в Татарстане зарегистрировано 22 131 случая COVID-19.
За весь период выздоровело 19 642 человека, за минувшие сутки – 2 человека.
Провакцинирован 457 681 человек, из них 345 182 получили вторую прививку.
Есть несколько способов записаться на вакцинацию: на портале Госуслуг, обратиться в МФЦ или по контактным телефонам в поликлинику, а также с помощью единого номера 122.