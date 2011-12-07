В Татарстане за сутки выявлен 31 новый случай COVID-19, из них 1 случай завозной, остальные – контактные.

Госпитализировано – 14 человек, направлено на лечение домой – 17 человек.

География новых заражений выглядит так: Казань – 14 человек; Набережные Челны – 5; Агрызский район – 1; Актанышский – 1; Арский – 1; Бавлинский – 1; Елабужский – 1; Лаишевский – 2; Лениногорский – 2; Пестречинский – 1; Тукаевский – 2 человека.

В общем на 21 июня в Татарстане зарегистрировано 22 131 случая COVID-19.

За весь период выздоровело 19 642 человека, за минувшие сутки – 2 человека.

Провакцинирован 457 681 человек, из них 345 182 получили вторую прививку.

Есть несколько способов записаться на вакцинацию: на портале Госуслуг, обратиться в МФЦ или по контактным телефонам в поликлинику, а также с помощью единого номера 122.