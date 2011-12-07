В Татарстане от соцпакета отказались 38% онкобольных

Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе Республиканского онкодиспансера Елена Мингалимова рассказала, что лечение онкологических заболеваний без соцпакета может быть очень дорогостоящим, поэтому для пациентов предпочтительнее выбрать соцпакет.

«В лечении онкологического профиля большую роль играет лекарственная терапия и среди нашего онкологического профиля лечение таких случаев стоит уже не редко несколько миллионов рублей в месяц. Это очень дорогостоящее лечение», — сообщила она.

По ее словам, около 38% онкобольных отказались от соцпакета. Она призвала тех, кто находится сейчас в трудном жизненном положении, взвесить все «за» и «против», и до 1 октября выбрать подходящий соцпакет, чтобы лечение в худшем случае не обошлось в несколько миллионов рублей.