В Татарстане зарегистрировано 50 новых случаев COVID-19

В Татарстане заболели коронавирусом 50 человек. Из этих случаев — три оказались завозными, остальные — контактные.

География новых заболеваний выглядит так: Казань — 41, Набережные Челны — 3,

Бугульминский, Елабужский, Зеленодольский, Лаишевский, Лениногорский, Пестречинский районы — по 1 заболевшему.

Записаться на вакцинацию можно на едином и муниципальном порталах Госуслуг, при обращении в МФЦ или по контактным телефонам в поликлинику, а также с помощью единого номера 122.