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В Татарстане зарегистрировано 50 новых случаев COVID-19

Три случая оказались завозными.

В Татарстане заболели коронавирусом 50 человек. Из этих случаев — три оказались завозными, остальные — контактные. 

География новых заболеваний выглядит так: Казань — 41, Набережные Челны — 3, 

Бугульминский, Елабужский, Зеленодольский, Лаишевский, Лениногорский, Пестречинский районы — по 1 заболевшему. 

Записаться на вакцинацию можно на едином и муниципальном порталах Госуслуг, при обращении в МФЦ или по контактным телефонам в поликлинику, а также с помощью единого номера 122. 

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