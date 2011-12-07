Правило одной руки для правильного питания

Каковы основные требования к ежедневному рациону? Стоит ли налегать на диеты и добавлять в пищу БАД? На эти и многие другие вопросы ответила специалист по питанию для здорового и красивого тела. По словам диетолога, главное - это правильное меню. Идеальный рацион каждого человека должен полностью отвечать его вкусовым предпочтениям, желаниям, и он всегда индивидуален.- Многие думают, чтобы начать правильно питаться, нужно прочитать множество книг. Нет, самое главное - слушать себя, - заявила Павлова.Она напомнила, лучше питаться маленькими порциями, но часто, чем два раза в день наедаться до отвала огромными порциями. И познакомила слушателей с правилом одной руки, которое действует для одного приема пищи. Согласно ему любая белковая пища (мясо, рыба) должна помещаться в вашу ладонь без учета пальцев. Овощи, крупы, фрукты - в ваш кулак. Нарезанные фрукты и ягоды - в горсть. Количество сыра и сливочного масла должно равняться одному большому пальцу вашей руки, а орехов - двум большим пальцам. За два - три часа до сна есть не рекомендуется: желудок должен отдыхать.- Качество пищи определяет качество вашего здоровья. Поэтому, когда выбираете продукт, обязательно изучайте его состав, обращая внимание на наличие так называемого скрытого сахара (сиропы, мальтодекстрин) и солей, - продолжила диетолог. - Мы даже не догадываемся, сколько сахара содержится в том или ином продукте!Попутно Луиза посоветовала питаться сезонными продуктами и замораживать фрукты и овощи на зиму: - Заморозка - очень хороший вид обработки продуктов. С ее помощью в них сохраняется множество полезных веществ и витаминов.А вот диеты, кроме прописанных врачами, Павлова раскритиковала. По ее словам, они очень вредны. После диеты есть огромная вероятность того, что вы сорветесь. Лучше ежедневно придерживаться сбалансированного рациона.- Но если еда не будет вам нравиться, в ход пойдут шоколадки! - заметила она. - Еда должна доставлять удовольствие. Вам должно нравиться абсолютно все, что вы едите, от температуры до консистенции поедаемого.Как диетолог относится к БАД?- Это все же лекарственные препараты. Просто так их пить нельзя. Отнеситесь к ним как к таблеткам, которые мы принимаем только по медицинским показаниям. Но перед употреблением стоит узнать о взаимодействии БАД с другими лекарственными средствами или едой. Нет таких добавок, которые я бы рекомендовала пить каждый день.В конце лекции специалист ответила на вопросы слушателей.- Как вы относитесь к голоданию?- Я настоятельно не рекомендую голодать! Лучше подстроить свой рацион под свои вкусовые предпочтения, и тогда лишние килограммы уйдут сами собой.- Эффективно ли раздельное питание?- Нет, оно ближе к мифам.- Какие орехи самые питательные и стоит ли их замачивать?- Нет какого-то волшебного ореха, все они одинаково полезны. Их стоит обязательно включать в свой рацион, но только помнить, что орехи очень калорийны. Мыть их нужно, а замачивать не стоит.- Какое масло полезнее: оливковое или подсолнечное? И стоит ли пить масло натощак?- Все масла полезны. Только старайтесь покупать нерафинированное первого отжима. Оно самое полезное. Пить масло натощак - тоже миф. Лучше добавляйте его в салат.- А какой хлеб самый полезный?- Цельнозерновой, причем хлеб стоит кушать от одного до четырех кусков в день.