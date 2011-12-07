У кого бывает повышенным гомоцистеин?

После перенесенного инсульта врач посоветовал сделать моему знакомому анализ крови на содержание гомоцистеина в крови. Анализ показал, что его уровень повышен. Что такое гомоцистеин и какова его роль в провоцировании инфаркта и инсульта, рассказывает гематолог, терапевт высшей категории Эльмира Ахунова:- Эльмира Эльфаковна, часто ли встречается недостаток или превышение гомоцистеина среди населения?- По статистике изменения показателя встречаются довольно редко - у 5 - 7 процентов населения. В норме показатель должен быть от 5 до 15 мкмоль/л. Изменения содержания гомоцистеина в крови носят чаще всего генетический характер. Поэтому большое внимание при риске сердечно-сосудистых заболеваний и повторного инфаркта, инсульта врач должен уделять сбору анамнеза больного: он узнает, какие наследственные заболевания есть в семье, особенно если присутствуют тромботические осложнения у ее членов, артериальный и венозный тромбоз, инсульт и инфаркт у родственников, не достигших 50 - 55-летнего возраста.- Почему этот показатель не входит в скрининговую программу диспансеризации, раз является одним из факторов риска инсульта и инфаркта?- В связи с редким распространением заболевания данный анализ, довольно дорогостоящий, не входит в программу диспансеризации. Справедливости ради надо сказать, что у очень многих людей, перенесших инфаркт и инсульт, этот показатель чаще всего в норме. Поэтому, говоря о риске сердечно-сосудистых заболеваний, прежде всего принимают во внимание такие факторы, как повышенное содержание холестерина в крови, наличие лишнего веса. Все это корректируется сбалансированным рационом питания. Как известно, немаловажную роль в статистике инсульта и инфаркта играет и такая вредная привычка, как курение.- Можно ли вылечить гиперцистеинимию?- Заболевание лечится препаратами с содержанием высокой дозы фолиевой кислоты - более одного грамма в сутки - на протяжении нескольких месяцев. Лечение проходит под контролем уровня гомоцистеина. При приведении показателя в норму препараты отменяются. Кроме того, на период лечения рекомендуется увеличить в рационе потребление продуктов с содержанием витаминов группы В, фолиевой кислоты - есть больше злаков и зелени. Важно знать, что с возрастом уровень гомоцистеина повышается. Он может быть высоким и в силу таких причин, как курение или употребление определенных лекарств. У женщин же концентрация гомоцистеина возрастает после менопаузы.