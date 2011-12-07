В Татарстане в реанимации лежат шесть беременных женщин с COVID-19

Главный акушер-гинеколог Минздрава РТ Татьяна Шигабутдинова рассказала, что в Татарстане лежат в реанимации шесть беременных женщин с COVID-19.

Во время прямого эфира, посвящённого вакцинации и влиянию COVID-19 на течение беременности, Шигабутдинова подчеркнула, что перед зачатием нужно обязательно проводить вакцинацию от коронавируса не только будущим мамам, но и всем членам семьи, где ожидается прибавление.

Это обуславливается тем, что, когда размеры плода и матка увеличиваются, усиливается давление матки на диафрагму. Тогда-то и происходит резкая нехватка кислорода. А если еще накладывается вирусное поражение легких, вероятность печального прогноз увеличивается в разы. Были случаи летальных исходов.

По словам врача, наиболее тяжелые случаи у будущих мам лечат в перинатальном центре РКБ. Там находится сорок человек, еще двадцать в седьмой больнице Казани.