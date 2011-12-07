Ежедневный темп прироста заболевших COVID-19 в Татарстане составляет 0,2%

В Татарстане сохраняется ежедневный прирост заболевших COVID-19 на 0,2%. На данный момент 2 228 татарстанцев, контактировавших с зараженными, находятся под постоянным медицинским наблюдениям, сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

По ее словам, в республике продолжается распространение «британского» и «индийского» штаммов коронавируса. «Выявлено 32 случая заболевания „британским“ и 49 — „индийским“ штаммом», — отметила Авдонина.

Она добавила, что вместе с ростом заболеваний в республике отмечен рост числа вакцинированных. Это связано с доступностью мобильных пунктов вакцинации, которые открываются по всем регионам РТ.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что В Татарстане вырос спрос на вакцину от COVID-19.