В Татарстан завезут партию «Спутника Лайт»

В Татарстане ожидается поставка партии препарата «Спутник Лайт». Вакцина от COVID-19 уже распределена по медучреждениям РТ, сообщил руководитель управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

На данный момент общее число вакцинированных людей в Татарстане составляет 757 041 человек, из них вторую дозу получили 524 865 татарстанца.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в Татарстан поступили новые партии «Спутника V», «ЭпиВакКороны» и «КовиВака». «Спутник V» был доставлен в республику в объеме 57 000 доз.