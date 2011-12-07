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В Татарстан завезут партию «Спутника Лайт»

Препарат уже распределен по медучреждениям РТ, сообщили в минздраве.

В Татарстане ожидается поставка партии препарата «Спутник Лайт». Вакцина от COVID-19 уже распределена по медучреждениям РТ, сообщил руководитель управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

На данный момент общее число вакцинированных людей в Татарстане составляет 757 041 человек, из них вторую дозу получили 524 865 татарстанца.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в Татарстан поступили новые партии «Спутника V», «ЭпиВакКороны» и «КовиВака». «Спутник V» был доставлен в республику в объеме 57 000 доз.

КВ
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