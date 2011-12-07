В Татарстане зарегистрировано 54 новых случаев COVID-19

В Татарстане заболели коронавирусом 54 человека. Из этих случаев — три оказались завозными, остальные — контактные. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

География новых заболеваний выглядит так: Казань — 18, Набережные Челны — 13, Нурлатский район — восемь случаев, Тукаевский — четыре случая, Аксубаевский — по три заболевших, Заинский и Нижнекамский — по два человека, Актанышский, Елабужский, Лениногорский, Пестречинский районы по одному зараженному.

Всего провакцинировано 1 068 943 человека, из них 932 658 получили вторую прививку, за весь период выздоровело 23 023 человека.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что по результатам исследования эволюционировавший коронавирус лучше переносится по воздуху.