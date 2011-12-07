Сладкое лакомство: так ли полезен мед на самом деле

На портале МедикФорум приведены самые распространенные мифы о меде, сравнивается возможный вред от этого продукта и его польза. Мифы о медеМы очень часто слышим: «Мед невероятно полезен для здоровья». Привычен стереотип о том, что он является чуть ли не панацеей от всех болезней. Однако последние исследования говорят о том, что на самом деле это не так и с медом связано большое количество заблуждений. Существует определенная доля риска при употреблении меда, особенно в больших количествах. Миф №1: мед крайне полезен из-за большого количества микроэлементов и витаминовМед на самом деле является настоящим кладезем полезных веществ. Однако не нужно забывать о том, что все микроэлементы и витамины содержатся в его составе в небольших количествах. Чтобы извлечь пользу из этого продукта, следует потреблять его бочками, что может сказаться на здоровье человека в худшую сторону. Чтобы ощутить на себе полезные свойства меда, нужно съедать каждую неделю по килограмму, то есть около 150 граммов в день. Именно такую дозу рекомендуют пасечники.Конечно, любители меда готовы съедать и по 150, и больше граммов. Однако следует задуматься о своем здоровье. Больше всего в меде сахара, а ежедневная доза такого его количества может так ударить по состоянию поджелудочной железы, что ее потом не восстановить. Да и существует огромный риск сахарного диабета, быстрого набора веса, нарушения обмена веществ. Нужны ли такие проблемы?Полезные вещества, которые есть в меде, можно получить из других продуктов. К примеру, железо в избытке есть в гречневой крупе, печени, мясе, кальций - в молочных продуктах, множество разных витаминов - в овощах и фруктах. Поедать все это в больших количествах гораздо безопаснее и уж тем более полезнее, чем съедать по 150 граммов меда в день.Миф №2: мед надо добавлять в чайСчитается, что мед может стать отличной альтернативой сахару и его можно добавлять в чай, молоко или другие напитки. Однако не каждый знает, как это нужно делать правильно. Температура напитка не должна превышать 45 градусов - это температура, при которой жидкость по ощущениям считается горячей, но ее можно спокойно пить. При температуре выше 60 градусов в меде образуются канцерогенные вещества, которые имеют свойство накапливаться. Миф №3: мед можно добавлять в блюдаЛучше всего мед усваивается в чистом виде, если он не добавлен ни в какие продукты. А вот в сочетании с блюдами, куда его добавляют вместо сахара, польза от меда снижается, потому что он усваивается хуже. Как может навредить?Кроме полезных качеств у меда есть и вредные. Имеются и противопоказания. Перед тем как употреблять мед, следует оценить пользу и вред этого продукта.Несмотря на то что его считают более полезным продуктом при похудении, нежели сахар, поедание меда в больших количествах может привести к набору веса. Также чрезмерное употребление продукта может привести к сахарному диабету, другим нарушениям, которые связаны с большой выработкой инсулина. Добавьте к этому обычный сахар, сладкие продукты, выпечку и фрукты в нашем привычном рационе - количество сахара в организме будет зашкаливать. При нагревании выше 45 градусов мед становится не таким полезным, а даже вредным. То же самое касается смешивания продукта с другими блюдами.Список противопоказаний определяется состоянием человека. Тем, у кого есть аллергия или повышенная чувствительность к компонентам меда, запрещено его есть. Нарушение запрета может привести к серьезным последствиям, в частности, к опасному отеку.Нельзя есть мед и тем, кто склонен к сахарному диабету или уже болен им. При повышенной кислотности желудочного сока, панкреатите тоже не стоит злоупотреблять сладкой добавкой. Если очень уж хочется, следует употреблять его в сочетании с творогом: это поможет избежать изжоги.Беременным и кормящим женщинам не стоит есть мед по той же причине, что и аллергикам, ведь эта сладость является сильнейшим аллергеном. Прежде чем потреблять мед в таком случае, следует посоветоваться со своим врачом.Также противопоказанием является купероз - сеточка расширенных и поврежденных капилляров под кожей, сосудистые звездочки. Использование косметики на основе медовых составляющих не будет полезным в таком случае, ведь мед активизирует кровообращение, что может привести к сильной нагрузке сосудов.Полезные свойства медаВ меде есть, конечно, определенные полезные свойства. Они определяются его составом - углеводы (глюкоза, фруктоза и сахароза), витамины (А, С, Е, К, группы В), органические кислоты, ферменты, минералы (железо, сера, калий, медь, магний, фосфор, йод).Мед можно использовать в качестве профилактического средства от различных недугов, ведь он обладает рядом полезных качеств - противовоспалительным, бактерицидным, противовирусным. Благодаря меду можно подавить разные патогенные микроорганизмы, в том числе стафилококки, стрептококки, кишечную и дизентерийную палочку. Мед будет полезным при ангине, гриппе, пневмонии и туберкулезе. Не менее полезно его потреблять при герпесе, молочнице, кожных болезнях, ожогах и других недугах.Суточная доза не должна превышать трех столовых ложек. Полезные свойства будут ярче раскрываться, если употреблять мед вместе с орехами, злаками, творогом и сухофруктами.