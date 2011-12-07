В Татарстане зафиксировано 32 новых случая COVID-19 за сутки

В Татарстане зарегистрированы 32 новых случая заражения COVID-19 за сутки, из которых 1 случай – завозной, остальные – контактные.

Все пациенты направлены на домашнее лечение.

География новых заболеваний выглядит так: Казань – 15 человек, Набережные Челны – 7, Агрызский район – 1, Актанышский – 1, Алексеевский – 1, Елабужский – 2, Заинский – 1, Зеленодольский – 1, Сармановский – 2, Тукаевский – 1 человек.

По состоянию на 24 июня в общем в Татарстане зарегистрировано 22 215 случаев COVID-19.

Выздоровело из них - 19 880 человек, в том числе 30 за минувшие сутки.

Провакцинировано - 479 973 человека, получили вторую прививку - 347 896 человек.

Записаться на вакцинацию можно на едином и муниципальном порталах Госуслуг, при обращении в МФЦ или по контактным телефонам в поликлинику, а также с помощью единого номера 122.