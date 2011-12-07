В Татарстане за сутки выявили 30 новых случаев COVID-19. Все из них – контактные. Госпитализировано 13 человек, получили лечение на дому – 17 человек, сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом.

География новых случаев: Казань – 10 человек; Набережные Челны – 7; Азнакаевский район – 1; Бугульминский – 3; Буинский – 1; Высокогорский – 1; Лениногорский – 4; Нижнекамский – 1; Тукаевский район – 2 человека.

Всего на 25 мая в Татарстане зафиксировано 21 298 случаев COVID-19.

За весь период этап полного выздоровления прошли 18 209 человек, в том числе 28 за минувшие сутки.

Провакцинировано 329 701 человек, вторую прививку получили 242 371 человек.