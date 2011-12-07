В Татарстане от ковида умерли три человека

В Татарстане еще три человека скончались от коронавирусной инфекции. Минздрав республики подтвердил смерти женщины 1957 года рождения и двух мужчин 1938 и 1947 года рождения.

Причины были установлены патологоанатомической экспертизой, а вирус идентифицирован.

Таким образом, в Татарстане на сегодня зарегистрирован 731 случай смерти от ковида.

«Казанские ведомости» сообщали, что 22 сентября были зарегистрированы также три смерти в результате коронавирусной инфекции — двух мужчин и женщины были зарегистрированы.