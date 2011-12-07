Пять главных ошибок желающих похудеть

Правильно настроиться и привести в порядок фигуру помогут советы директора казанской Клиники снижения веса доктора Гаврилова, специалиста по снижению веса Алсу Рузановой. - Чтобы снизить вес быстро, надо включать всю «тяжелую артиллерию». Обязательно полноценный завтрак, дробное питание, достаточное количество питьевой воды... и движение! Следите за тем, сколько вы едите. Переедание, конечно, способствует набору веса. Но недоедать тоже плохо - организм войдет в состояние стресса и вместо снижения веса вы получите в лучшем случае остановку процесса сброса килограммов, в худшем - прибавку в весе за счет отеков. Категорически исключите любые диеты. Диета вредна не только для психосоматики, так как способствует развитию пищевых зависимостей, но и небезопасна для здоровья. Ведь большинство строгих диет и экстремальных способов похудения предполагает резкое ограничение в еде. В итоге вырабатываемый желудочный сок буквально разъедает слизистую оболочку желудка и двенадцатиперстной кишки, что может привести к развитию гастрита или язвы.- Бывает, перенервничаешь и хочется съесть что-нибудь вкусненькое, и побольше. И зачастую это принимает систематический характер, что, конечно, приводит к лишним килограммам. Как с этим бороться?- Существует такое понятие, как заедание стресса или эмоциогенное пищевое поведение. Неприятности на работе, в личной жизни, недопонимание со стороны близких - все это относится к причинам, порождающим стресс. К примеру, случилась ссора с мужем. А почему бы не заесть проблему тортиком или пирожным? Кстати, выход из трудной ситуации с помощью еды стоит в одном ряду с никотиновой и алкогольной зависимостью.Прежде чем начать похудение, нужно выявить психологические причины, которые мешают переходу к правильному рациону. Лучшим решением при этом будет обращение к специалистам, которые помогут избавиться от пищевых зависимостей. Тогда снижение веса будет проходить легко, достаточно быстро, без голодания и диет.- Какие ошибки при снижении веса самые распространенные?- Первая ошибка - не есть после 18 часов. Если вы будете себя ограничивать в еде после 18 часов, то получите еще один стресс и еще одну причину нарушения системы контроля насыщения. Следить нужно за тем, сколько времени проходит от окончания ужина до завтрака. Этот временной промежуток не должен превышать 12 часов, иначе гормон грелин, который будет выделяться стенками желудка, испортит систему контроля насыщения.Вторая ошибка - придумать для себя кучу запрещенных продуктов. Любой ваш запрет вызывает обратный эффект, возникает внутренний конфликт между запрещенным образом и вашей силой воли. Вы должны сами для себя определить те продукты, которым нужно отдавать предпочтение, а которые лучше убрать из своего рациона. И конечно, исключить негативные продукты, такие как фастфуд, алкогольные напитки и тому подобное.Третья ошибка - отказ от углеводов и жиров. Есть простые углеводы, а есть сложные. Отдайте предпочтение сложным углеводам и исключите простые (такие как сахар, изделия из белой муки, кондитерские изделия). Что касается жиров... Есть трансжиры, есть искусственные жиры, а есть и полезные жиры, без которых не могут работать наши клеточные мембраны. Они содержатся, например, в авокадо, орехах, оливковом масле и масле из различных семян, жирной рыбе.Четвертая ошибка - пренебрежительное отношение к режиму сна. Во время сна в нашем организме активно запускаются процессы восстановления как тканей, так и энергетики. Спать вы должны не менее 6 часов.Пятая ошибка - это решение быстро снизить вес при большой массе тела с помощью физической нагрузки, что при ожирении является достаточно проблематичным занятием. Нередко значительный избыточный вес сопровождается гипертонией, а в этом случае опасно интенсивно отжиматься, поднимать тяжести. В этом случае физические нагрузки необходимо наращивать постепенно. Конечно, физическую активность никаким препаратом еще не заменили, но чтобы начать снижение веса, прежде всего надо разобраться со своим питанием. А физические упражнения можно рассматривать как бонус, когда остается небольшое количество лишнего веса. И самый оптимальный вариант при этом - ходьба.