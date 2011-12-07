Какая связь между разводом и вязанием?

ВЯЗАНЫЙ БЕРЕТ. В апреле прошлого года моя знакомая Наталья Петровна развелась с мужем. Муж ушел к молодой, дети и внуки давно жили своей жизнью отдельно. Наталья Петровна загрустила: давление стало шалить, нервы, настроение так себе. Но в один из прохладных вечеров она вспомнила о своем прежнем увлечении - вязании.

Достала давно забытые спицы и моток шерстяной пряжи. Взмах рук - и вот уже ряд за рядом стали получаться красивые теплые вещи: носочки для внуков, кофточка для снохи. И себя не обидела Наталья Петровна - связала к осени нарядный стильный берет. За постоянным вязанием настроение постепенно наладилось, давление почти не поднималось. А главное, за столь приятным для сердца занятием потихоньку забылись старые обиды.

Мало этого. Как-то пошла Наталья Петровна в парк - листочками золотыми пошуршать, а заодно «выгулять» свою обновку. Там встретился ей сосед - вдовец Иван Семенович. Загляделся он на нарядный беретик Натальи Петровны. Слово за слово, завязалась у пожилых людей беседа, а потом и дружба. А недавно Наталья Петровна по секрету сообщила, что вдовец зовет ее в загс узаконить отношения. Уж больно нравятся теплые шарфы и свитера, которые вяжет ему Наталья Петровна!

ЙОГА ГОЛОВНОГО МОЗГА. Действительно, шапочки, рукавички, свитера, связанные заботливыми, любящими руками близких людей, дарят нам особенное тепло и энергетику. А вязание создает в доме уютную атмосферу. Вяжущая рукодельница с древних времен ассоциируется с женщиной, хранительницей домашнего очага. Не случайно в прежние времена рукоделие передавалось из поколения в поколение. Девочки с малых лет обучались шитью, вышиванию, ткачеству и конечно вязанию.

А еще вязание волшебным образом благотворно влияет на организм рукодельницы. Мерное постукивание спиц, прикосновение мягкой пряжи к рукам, монотонное повторение одних и тех же движений оказывают успокаивающее воздействие. В процессе вязания уходят страхи, тревожность, напряженность, а наступает успокоение и расслабление.

Приходит в норму сердечный ритм, уходит напряжение в мышцах и нервной системе. В крови уменьшается содержание адреналина - гормона стресса. Нормализуется работа женской гормональной системы. Наступает состояние, сходное с медитацией. Неспроста невропатологи называют вязание йогой головного мозга. Оно помогает при головных болях, болезнях сердечно-сосудистой и нервной систем, травмах позвоночника, прогоняет депрессию.

Кроме того, движения рук при вязании развивают мелкую моторику. А она, как известно, связана с такими высшими свойствами сознания, как внимание, мышление, координация, воображение, речь и память. Во время занятий рукоделием активизируется работа правого полушария, которое отвечает за творческое начало. Развивается художественный вкус, умение подбирать и сочетать цвета, а также внимательность, аккуратность и усидчивость - ведь без этого невозможно создать какое-либо изделие.

Наконец, при создании красивой вещи у женщины повышается самооценка, появляется радость от выполненной работы. Возможность подарить близким людям вещь, связанную своими руками, делает женщину просто счастливой.

В современной жизни мы все торопимся, тревожимся за свое будущее, испытываем постоянное напряжение и беспокойство. На плечи современных женщин ложится очень много забот, проблем, и порой им совсем не до рукоделия. А может, надо просто взять в руки забытые спицы, клубок пушистой шерсти - и «пусть весь мир подождет».

Лариса ХАРИСОВА, врач-терапевт