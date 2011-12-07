Что сокращает и увеличивает продолжительность жизни, знают кардиологи РКБ

Причиной ИБС становится сужение сосудов, изменение их стенок вследствие отложения холестерина, пояснил Альберт Анасович. Вопреки расхожему мнению, что на содержание холестерина в крови может оказать значительное влияние та еда, что поступает в организм человека, лишь 10% холестерина приходит в организм с едой, 90% вырабатывается самой печенью. Нередко мы вспоминаем о своем здоровье лишь тогда, когда болезни уже дают о себе знать. И если поменять отношение старшего поколения к своему здоровью вряд ли удастся, то привычку к здоровому образу жизни у молодых надо формировать с детства. Многие из нас с появлением первого зубика у ребенка покупают ему зубную щетку и пасту, начинают приучать ухаживать за единственным зубиком. Так почему же мы не заботимся так обо всем организме?Факторы риска. Ни для кого не секрет, что сокращает нашу жизнь не только повышенное содержание холестерина в крови, но и курение. Эта вредная привычка приводит к тому, что холестерин в сосудах откладывается в 4 раза быстрее, увеличивая риск инфаркта. Поэтому неудивительно, что у курящих с 18 лет болезнь может случиться и в 26 - 28 лет.Отрицательно сказываются на здоровье и стрессы. Однако, подчеркнул врач, каждый из нас переживает негативные моменты в жизни по-разному: кто-то ходит обиженным на всех, кто-то легко принимает все невзгоды. Не увеличивают продолжительность жизни гипертоническая болезнь и сахарный диабет.Что продлевает жизнь? Многие врачи солидарны в том, что продлевают нашу жизнь употребление фруктов и овощей, а также физическая активность, хотя бы ходьба. Хотя на этот счет Альберт Анасович предостерегает:- Если вы захотите вдруг с нового года начать вести активный образ жизни, заняться спортом, а до этого много лет пролежали на диване, то вряд ли это положительно скажется на вашем здоровье. Прежде всего я бы рекомендовал посетить врача-терапевта, сдать анализ крови на определение уровня холестерина, при необходимости сделать УЗИ сосудов шеи, выявляющее образование бляшек в сосудах, пройти диспансеризацию в поликлинике. Надо помнить, что отложение холестерина в сосудах долгое время не дает о себе знать, а любая физическая нагрузка, которая запускает пульс свыше 100 ударов в минуту, может вызвать ишемию, жизнеугрожающую аритмию, спровоцировать инфаркт или инсульт. Поэтому люди старше 35 лет сначала должны исследовать свое сердце на отсутствие противопоказаний к физической нагрузке, уточнить, имеется ли у них болезнь. Ведь чем чаще пульс, тем меньше сердце получает крови. Несомненно, нужно контролировать и свое давление. Сердцебиение - это очень важный фактор в период возникновения катастроф в организме, напомнил доктор. Как известно, самое опасное для сердечников время - это утренние часы. Как только человек просыпается, частота сердечных сокращений увеличивается. И все же надо всегда помнить: болезни легче предупредить, чем лечить, резюмировал кардиолог. Согласно международным рекомендациям профилактику сердечных заболеваний и повышенного содержания холестерина мужчинам нужно начинать с 40-летнего, а женщинам - с 50-летнего возраста. При имеющейся привычке курения - на 10 лет раньше.