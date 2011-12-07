Правда ли, что с 50 лет масса головного мозга начинает уменьшаться? Можно ли остановить старение мозга? Как надолго сохранить ум ясным? Обо всем этом «КВ» беседуют с заведующим неврологическим отделением для больных с острым нарушением мозгового кровообращения МКДЦ Тимуром Деминым.- Тимур Викторович, с какого возраста начинается старость, в частности, нашего мозга?- Надо понимать, что все очень индивидуально. Одни сохраняют ясность ума до 80 - 90 лет, а другие уже к 60 годам становятся забывчивыми, рассеянными, невнимательными. Однако некие общие тенденции в этом вопросе учеными выявлены. В старении головного мозга большую роль играет биологический фактор. Речь идет о репродуктивной активности человека. В 50 лет постепенно слабеют функции продолжения рода. С этого же возраста начинают угасать клетки мозга, появляться атрофические изменения. Как только человек перестает быть интересным природе с точки зрения оставления после себя потомства, его организм увядает, изнашивается.- Правда, что с возрастом сам мозг становится меньше?- Объем мозговой ткани с возрастом действительно уменьшается. Морщины появляются не только на лице. В молодом возрасте мозг внешне напоминает грецкий орех, в котором извилины плотно прилегают друг к другу, отсутствуют пространства между ними. В процессе старения мозг все больше становится похожим на иссохший сморщенный грецкий орех. Количество нейронов начинает уменьшаться, сами они и связи между ними ослабевают. Параллельно с этими процессами снижается способность мозга поддерживать мыслительный процесс и посылать сигналы остальным частям тела. Но сам размер мозга не влияет на гениальность или глупость. Дело здесь не в массе, а в особенностях строения извилин. Мозг кашалота может весить до 7 кг, а мозг Эйнштейна согласно исследованиям был 1230 граммов.- Какие продукты помогают сохранить мозг здоровым?- Как и любой орган, мозг нуждается в определенных источниках энергии. Особенно важны для него глюкоза, омега-3 жирные кислоты, бета-каротин, витамины D и группы B, повышающие работоспособность мозга, улучшающие память и т. д. Однако все это никак не влияет на остановку процессов старения ни организма в целом, ни мозга в частности. Мысль, что можно съесть определенный набор тех или иных продуктов и от этого медленнее стареть, нравится многим. Но с научной точки зрения такой взаимосвязи нет. Ученые регулярно проводят исследования на подобные темы. Для одного из них они отобрали долгожителей нескольких регионов мира и тщательно изучили их рацион питания. Никаких общих закономерностей выявлено не было, диеты у всех отличались. Однако был отмечен другой интересный момент: всех долгожителей этих зон объединяли особый эмоциональный настрой, позитив, отсутствие негативного мышления. И на развитие той же деменции немалое влияние оказывает именно депрессия.- Насколько физическая активность способна защитить мозг от старения?- У пожилых людей, имеющих регулярные физические нагрузки, процессы старения мозга, снижения умственной работоспособности могут замедляться. Причем одним из конкретных видов физических упражнений, борющихся с возрастными изменениями, являются танцы. В отличие от скандинавской ходьбы, бега или велоспорта, танцы постоянно требуют запоминания шагов, комбинации рук, порядка фигур, скорости, ритма, максимальной концентрации внимания, сохранения равновесия и т. д. А чем больше сложных задач выполняет мозг, тем медленнее он стареет.- То есть в пожилом возрасте действительно важно, к примеру, разгадывать кроссворды, читать, заниматься шитьем?- Все виды когнитивного стимулирования улучшают работу мозга, держат его в так называемом тонусе. Однако важно не перечитывать ранее прочитанные книги или пересматривать известные фильмы, а познавать именно что-то новое. Это эффективнее тренирует мозг. Кроме того, можно искать новые маршруты до дома, поликлиники, магазинов и обратно, изучать иностранные языки, учить стихотворения.- Многие боятся, что в старости им придется столкнуться с таким неприятным недугом, как болезнь Альцгеймера. Вы можете назвать основную причину ее возникновения?- Точных причин возникновения болезни Альцгеймера никто еще не знает. Но достоверно известно о существовании нескольких генов, наличие и мутация которых увеличивают риск развития этой болезни. И в данной области опять-таки были проведены исследования. Ученые разделили на две группы людей старше 60 лет, являющихся носителями этих генов. Они их изучали на протяжении нескольких лет. Выяснилось, что вероятность заболеть болезнью Альцгеймера была значительно выше у тех, кто изначально имел негативно-депрессивное отношение к старости, видел в этом проблему. То есть у каждого участника этого исследования был предрасполагающий фактор, но не у всех он реализовывался. Мысли в некотором роде материализуются.Поэтому важно позитивно относиться к старости, меньше думать о плохом.Кроме того, рядом других исследований установлена связь между количеством лет полученного образования и риском развития болезни Альцгеймера. Из этого можно сделать вывод, что обучение укрепляет связи между нейронами. Наконец, существует даже вирусная теория: она связывает, к примеру, вирус герпеса и развитие болезни Альцгеймера.- А как вирус герпеса может вызывать болезнь Альцгеймера?- Нейроны, столкнувшись с вирусом, начинают синтезировать много определенного белка, который накапливается в тканях в виде патогенных отложений. Считается, что именно из-за них нейроны начинают гибнуть. То есть вирусы запускают патологический процесс в мозге. Новое исследование, проведенное группой американских ученых, говорит о влиянии вирусов герпеса на развитие болезни Альцгеймера. Специалисты обнаружили, что в тканях мозга людей, при жизни страдавших этой болезнью, присутствовали в больших количествах определенные штаммы вирусов герпеса. И их было значительно больше, чем в мозге людей без заболевания. Однако для каких-либо более конкретных выводов требуется дальнейшее изучение.