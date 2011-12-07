В восьми районах Татарстана из-за низкой рождаемости закрылись роддомы

В Татарстане закрылись несколько роддомов в восьми районах республики, в которых за год рождалось менее 150 детей. Об этом сообщает ИА «Татар-Информ».

Родильные дома за последние несколько лет закрылись в Муслюмовском, Апастовском, Верхнеуслонском, Рыбнослободском, Кайбицком, Камскоустьинском, Новошешминском и Черемшанском районах. В них сохранили только оборудование и специалистов для приема экстренных родов.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что прокуратура Казани организовала проверку из-за брошенного цыганкой 2-х месячного младенца.