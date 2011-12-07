В Татарстане выявили еще 62 новых случая COVID-19

В Татарстане зарегистрировали 62 новых случая заражения COVID-19. Из них 4 случая – завозные, 58 человек заразились контактно. Об этом сообщает Минздрав РТ.

Из заболевших в больницу доставили 21 человека, 41 человек получают домашнее лечение.

Самое большое количество случаев заболевания в Казани – 25 человек. Затем 16 случаев в Набережных Челнах, и по четыре случая в Альметьевском и Тукаевском районах. Два человека заразились коронавирусом в Лаишевском районе. По одному случаю заражения в Арском, Елабужском, Заинском, Лениногорском, Менделеевском, Нижнекамском, Нурлатском, Пестречинском, Сабинском, а также Спасском и Чистопольском районах.

На сегодняшний день в республике зарегистрировано более 26 тыс. случаев заражения COVID-19.

За весь период выздоровели более 23 тыс. человек, в том числе 5 за минувшие сутки.

Всего в республике от коронавируса вакцинировались более 1 млн человек.

Ранее около 70% деятелей сферы образования Татарстана вакцинировались от коронавируса.