В Татарстане выявили еще 62 новых случая COVID-19

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В Татарстане зарегистрировали 62 новых случая заражения COVID-19. Из них 4 случая – завозные, 58 человек заразились контактно. Об этом сообщает Минздрав РТ.
Из заболевших в больницу доставили 21 человека, 41 человек получают домашнее лечение.
Самое большое количество случаев заболевания в Казани – 25 человек. Затем 16 случаев в Набережных Челнах, и по четыре случая в Альметьевском и Тукаевском районах. Два человека заразились коронавирусом в Лаишевском районе. По одному случаю заражения в Арском, Елабужском, Заинском, Лениногорском, Менделеевском, Нижнекамском, Нурлатском, Пестречинском, Сабинском, а также Спасском и Чистопольском районах.
На сегодняшний день в республике зарегистрировано более 26 тыс. случаев заражения COVID-19.
За весь период выздоровели более 23 тыс. человек, в том числе 5 за минувшие сутки.
Всего в республике от коронавируса вакцинировались более 1 млн человек.
Ранее около 70% деятелей сферы образования Татарстана вакцинировались от коронавируса.