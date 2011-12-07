Почему диабетики в особой группе риска по СOVID-19?

На этот вопрос «КВ» попросили ответить казанского врача-терапевта Ларису Харисову.

Но прежде чем сказать о главном, доктор напомнила, что сахарный диабет — это серьезное эндокринологическое заболевание, характеризующееся нарушением усвоения глюкозы. Оно развивается вследствие недостаточности гормона инсулина. Основной признак заболевания — гипергликемия — увеличение содержания глюкозы в крови.

Для диабета характерно хроническое течение и нарушение всех видов обмена веществ в организме: углеводного, жирового, белкового, минерального и водно-солевого. А это сопровождается слабостью, жаждой, медленным заживлением ран на коже, снижением иммунитета. Заболевание осложняется ожирением, артериальной гипертонией, почечной и сердечной недостаточностью.

— Прежде всего, течение коронавирусной инфекции у лиц, страдающих сахарным диабетом, отягощается пониженным иммунитетом и низкой сопротивляемостью организма, — подчеркнула врач. — Поэтому часто инфекция у таких хронических больных сопровождается пневмонией и дыхательной недостаточностью с последующим долгим восстановлением после перенесенной болезни и осложнениями со стороны сердечно-сосудистой, дыхательной, центральной и нервной систем.

При сахарном диабете поражается микроциркуляторное русло. Это приводит к тромботическим осложнениям, которые и так нередко возникают при коронавирусной инфекции. Поскольку сахарный диабет часто способствует ожирению, а жировая ткань создает условия для воспалительных процессов, то воспалительные реакции у такого больного будут протекать более бурно.

Для развития воспалительной реакции, так называемого цитокинового шторма, о котором, наверное, все слышали, коронавирусу необходима глюкоза, количество которой в крови у пациентов с сахарным диабетом увеличено. Осложняет течение коронавирусной инфекции у диабетиков постоянный прием инсулина, сахаропонижающих препаратов, лекарств для снижения давления и уровня холестерина. Все эти факторы ведут к тому, что у людей, страдающих сахарным диабетом, коронавирусная инфекция протекает значительно тяжелее, чем у здоровых. Имеется высокий риск серьезных осложнений, в том числе опасных для жизни.

В эпидемию COVID-19 пациентам с сахарным диабетом надо строго соблюдать диету, регулярно проверять уровень глюкозы в крови и соблюдать питьевой режим. И лучше перейти на самоизоляцию, отложить до лучших времен посещение людных мест, не ездить в транспорте, а при ухудшении самочувствия вызывать врача на дом.

Кроме того, доктор напомнила, что на сегодняшний день коронавирусная инфекция все еще недостаточно изучена. Она может повлечь за собой тяжелые последствия у любого заболевшего человека. Болезнь может проявляться такими симптомами, как повышение температуры, резкая слабость, утомляемость, одышка, заложенность в грудной клетке. Кроме того, возможны боли в горле, насморк, снижение обоняния и вкуса, конъюнктивит.

Поэтому нужно не забывать о гигиене рук, лица, носовых ходов после посещения общественных мест. В магазинах и транспорте обязательно носить маски. И постоянно использовать антисептики для обработки предметов ежедневного обихода, в том числе смартфонов.