Если ребенок часто болеет

Об этом «КВ» беседуют с заведующей Центром здоровья для детей ГАУЗ «ДРКБ Минздрава РТ», педиатром, заслуженным врачом РТ Гузелью Яруллиной. - Если ребенок болеет более 5 - 6 раз в год и это заболевание сопровождается какими-то осложнениями, такими как отит, пневмония, бронхит, аденоидит, то он считается часто болеющим. Малыши до пяти лет болеют чаще, чем дети старшего возраста. Это связано с тем, что до пяти лет иммунитет у них еще недостаточно развит. Кроме того, высокая заболеваемость в таком возрасте объясняется еще и тем, что в этот период ребенок из семьи попадает в детский сад, начиная контактировать с другими детьми. - Чем дети чаще всего болеют?- Болезнями органов дыхания, куда входит ОРЗ и пневмония. Бронхит и другие заболевания верхних дыхательных путей стоят у нас на первом месте в структуре заболеваемости детей от 0 до 17 лет. Если же говорить о хронических заболеваниях, с которыми дети более старшего возраста состоят на диспансерном учете, то это болезни желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы. Особенно это касается детей школьного возраста.- Что делать, если маме постоянно приходится сидеть с ребенком на больничном?- Многие методики по оздоровлению детей связаны с закаливанием. Это, например, постепенное снижение температуры воды для ножных ванн. Видов закаливающих процедур много. Например, если мама будет постепенно снижать температуру жидкости, которую пьет ребенок, это уже закаливание. Если, выводя малыша на улицу, его не кутают и, наоборот, не одевают слишком легко, если температура в квартире оптимальная для ребенка этого возраста, если комната регулярно проветривается, то все это уже можно считать профилактическими мерами для воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей. Понятие «оздоровление» включает в себя много составляющих. Это купание в море, бассейне, занятия спортом, лечебной физкультурой. Прием витаминов два раза в год - весной и осенью. И конечно, правильное, полноценное питание. - А какая температура воздуха в комнате наиболее оптимальна для здоровья детей?- 22 - 23 градуса. Если это новорожденный ребенок, то примерно 24 градуса. - Педиатры выделяют группу так называемых школьно обусловленных заболеваний. Что в нее входит? - Это заболевания желудочно-кишечного тракта, костно-мышечной системы, глаз и функциональные заболевания нервной системы. Но нельзя сказать, что это школа виновата, если ребенок заболел ими. Когда ребенок начинает учиться, он попадает в совершенно другие условия и должен перестроиться. Если семья не поможет ему это сделать, а тот режим, который соблюдался до школы, остается прежним, то, естественно, ребенок будет чаще болеть. - Что же можно посоветовать родителям? - Прежде всего вести здоровый образ жизни, который определяет состояние здоровья в 50% случаев. Каким бы крепким ни был ребенок, если здоровый образ жизни не ведется, со временем приобретается много заболеваний. Здесь нельзя выделить какую-то одну составляющую, это целая совокупность условий. - Так что, по мнению педиатров, определяет здоровый образ жизни? - Это физическая активность детей, отсутствие вредных привычек, хорошее психологическое состояние в семье и в школе. Очень важно, чтобы ребенок чаще находился на свежем воздухе. Нужно обязательно делать перерывы между уроками. Для детей начальной школы - через каждые 30 минут, а для детей более старшего возраста - через каждые 45 минут. Для здоровья ребенка необходимо правильное, полноценное питание. Родители должны следить за тем, чтобы он не употреблял вредные для пищеварения чипсы, гамбургеры, прочий фастфуд. Детям рекомендуется есть не реже 5 - 6 раз в день: завтрак, обед, ужин и перекусы между ними - второй завтрак, полдник и так далее. В качестве перекуса подойдут молочные продукты (кефир, творог), овощные салаты, фрукты и овощи. В день ребенок должен съедать не менее 400 г фруктов и овощей в любом виде, включая блюда из них. Существует «правило светофора»: на столе должны быть овощи красного, желтого и зеленого цветов. - А что делать для профилактики заболеваний органов зрения? - Важно обратить внимание на подбор мебели и освещенность в квартире. Родителям нужно знать, какой должна быть лампа, какой мощности, как должен падать свет из окна. Важно правильно расположить стол, за которым ребенок делает уроки. Большое значение имеет и соблюдение режима зрительной нагрузки. Ребенок не должен читать в темноте, расстояние между текстом и глазами составляет не меньше 30 сантиметров. Периодически нужно давать глазам отдыхать: смотреть вдаль и вблизи себя. - Проводит ли ДРКБ мероприятия по профилактике оздоровления часто болеющих детей? - Да, конечно. Много внимания уделяем вторичной профилактике, то есть профилактике рецидива заболевания. Детей с серьезными заболеваниями берем на учет. Они у нас наблюдаются, проводится лечение хронических очагов инфекций. Допустим, у ребенка аденоиды, которые и являются причиной частых болезней. Аденоиды можно удалить, если к этому есть показания, и тогда ребенок либо станет болеть реже, либо вообще перестанет.ДРКБ проводит очень большую работу по профилактике. Врачи выезжают в школы, осматривают школьников, выступают с лекциями на собраниях. На сайте ДРКБ есть школы здоровья по каждому заболеванию. Мы, специалисты Центра здоровья детей, обследуем ребят в школах и выявляем риски развития хронических заболеваний. Детям, у которых они обнаружены, даем определенные рекомендации и приглашаем на вторичное обследование.