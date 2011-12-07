Как встретить Новый год без вреда здоровью

- Чем опасен всеми любимый праздник Новый год?- Новый год - это всеобщий праздник, его встречают и дети, и взрослые, и пожилые люди, и здоровые, и те, кто вынужден соблюдать постоянную диету, например, при сахарном диабете, тяжелой желудочно-кишечной патологии, после каких-либо операций. Последним особенно трудно бывает удержаться за праздничным столом, а это влечет за собой последствия. Во-первых, организму очень вредит переедание, особенно людям с хроническими заболеваниями органов пищеварения. Бывает, человек в соответствии со своим диагнозом соблюдал определенную диету, а потом не удержался за праздничным столом, съел то, что ему нельзя, просто переел. Желудочный тракт и поджелудочная железа в этом случае испытывают экстремальную нагрузку, обостряются язвенная, желчнокаменная болезни, может развиться панкреатит. Во-вторых, в длинные праздники можно отравиться несвежим салатом или другим блюдом, которое хранилось в несоответствующих условиях. Особенно опасны салаты с майонезом, рыбные блюда. - Можно ли помочь организму, соблюдая какие-то правила?- Конечно. По возможности жирные мясные блюда надо сочетать с овощными, а не с макаронами или картошкой. Пить следует не сразу после еды. Надо подождать минут сорок, чтобы не нарушать процесс пищеварения. А вот выпить сок или кефир лучше до еды - пища лучше будет усваиваться, эти напитки стимулируют пищеварение. Да и чувство сытости наступит раньше, вам не захочется съесть лишнего. Употребление газированных напитков, в том числе минеральной воды, следует ограничить.Углекислый газ раздражающе действует на стенки желудка, с газом вредные вещества усваиваются быстрее. Кроме того, во многих газированных напитках содержится ударная доза сахара, различные химические добавки. Еще одно правило - после горячего блюда не есть ничего холодного. Иначе может произойти спазм в желудочно-кишечном тракте. - Как привести в порядок организм после новогодних застолий?- Совет простой - не переедать, ограничить острую, жирную пищу. Можно устроить разгрузочный день, посидеть на кефире, на овощной диете. Полезно на ночь попить кефир с отрубями - две чайные ложки на стакан. Это, кстати, поможет снизить уровень холестерина при регулярном употреблении. Вода с лимонным соком и ложкой меда по утрам - тоже известный рецепт для пользы здоровью.- В праздничные дни редкое застолье обходится без алкоголя. Что можно посоветовать, чтобы избежать негативных последствий?- Главное - не злоупотреблять. Второе - обращать внимание на качество напитков, покупать их только в заслуживающих доверия магазинах, чтобы не попасть в больницу с отравлением. От сомнительного спиртного в гостях лучше отказаться. Не смешивайте разные алкогольные напитки. Осторожнее с шампанским - лучше ограничиться одним бокалом, чтобы не раздражать желудочно-кишечный тракт.