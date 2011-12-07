Моржевание: кому польза, а кому вред?

Напомним, температура воды здесь круглый год остается неизменной — плюс 4 гр. по Цельсию. На пользу ли такого рода водная процедура? Журналист «КВ» адресовал этот вопрос специалисту, врачу по гигиеническому воспитанию ГАУЗ «Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики» Розе Алимовой.

— Купание в открытом водоеме при низкой температуре считается одним из видов закаливания организма холодной водой. Моржевание прекрасно влияет на все органы и системы организма: улучшается работа сердца, легких, совершенствуется система терморегуляции. Закаливание предполагает намеренное использование искусственно созданного холодового воздействия для тренировки защитных механизмов организма. В частности, механизма терморегуляции. Он обеспечивает поддержание температуры тела на относительно постоянном уровне независимо от внешней среды. При закаливании повышается неспецифический иммунитет. Но все-таки перед началом закаливания стоит посоветоваться с врачом.

— Кому такая закалка не подойдет?

— Не рекомендуется окунаться в ледяную воду детям, пожилым и беременным. У детей достаточно тонкий слой подкожно-жировой клетчатки, он не способен защитить организм от переохлаждения, что может вызвать воспаление легких или гломерулонефрит. У беременных переохлаждение может спровоцировать заболевания мочеполовой системы. У пожилых людей — обострить болезни. Подобная процедура без предварительной подготовки опасна для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой, дыхательной и мочеполовой систем. С осторожностью стоит отнестись к ней и тем, кто страдает астмой, сахарным диабетом и заболеваниями опорно-двигательного аппарата (остеохондроз, артрит и т. д.).

— Что происходит с организмом во время такого экстремального охлаждения?

— Циркуляция крови происходит интенсивней, органы и системы получают дополнительный кислород и питательные вещества. Улучшается кровоснабжение, стабилизируются обменные процессы, укрепляется нервная система, обновляются клетки тела, повышается иммунитет. Другая сторона моржевания в том, что это огромный стресс для организма. А стресс, как известно, может стать причиной инфаркта, инсульта и обострения хронических болезней. При резком охлаждении происходит быстрый перепад температуры, вызывающий спазм сосудов, что может привести к судорогам нижних конечностей и остановке сердца.

— Каковы основные правила купания с положительным воздействием на организм?

— Купаться следует только в специально оборудованных местах. Поешьте за полтора-два часа до купания, не оставайтесь голодным, воздержитесь от алкоголя и никотина (они нарушают естественную терморегуляцию организма), раздевайтесь постепенно и разогрейте мышцы, сделав несколько приседаний, наклонов туловища и махов руками. Заранее подготовьте удобную не скользкую и легко снимаемую обувь для подхода, идите к воде медленно, при наличии поручней держитесь за них. Не стоит окунаться с головой или тем более нырять: это провоцирует сужение сосудов головного мозга и потерю сознания. Не рекомендуется находиться в воде дольше одной минуты. Но при этом не надо спешки, движения должны быть плавными и четкими. При себе иметь сухое полотенце и теплые вещи.

— Когда лучше начинать закаляться?

— Уж точно не в зимнее время. Начинайте, когда тепло. При регулярном купании продолжайте осенью и плавно входите в холода. Чтобы получить пользу от купания в водоеме зимой, заниматься закалкой надо систематически, а не от случая к случаю.