Что важно для поддержания здоровья женщины?

На что обратить внимание мамам девочек- Здоровье нужно сохранять с детства, особенно это важно в пубертатный период, когда идет созревание женской половой сферы. Нельзя откладывать визит к врачу, если у 9 - 16-летней девочки наблюдается избыточное нарастание массы тела, а на бедрах, животе, ягодицах появляются растяжки, бывают подъемы артериального давления, головные боли, отсутствует цикл или он нерегулярный. Нужны консультации у детского эндокринолога, гинеколога, исследования гормонов и УЗИ органов малого таза, возможно, потребуется обследование на наличие вирусной, бактериальной инфекции. Все эти обследования выполняются только по назначению врача. При своевременном лечении патологический пубертат заканчивается выздоровлением.Самое важное для женщины - материнство- Врачи могут помочь женщине в лечении бесплодия и подготовке к будущей беременности. Для этого в тесном взаимодействии работают акушер-гинеколог, эндокринолог, терапевт, невролог, оториноларинголог, генетик и другие специалисты. Заблаговременная подготовка к беременности снижает риск рождения детей с пороками развития, осложнений беременности, родов и послеродового периода, положительно влияет на здоровье, когнитивные способности и продолжительность жизни будущего ребенка. Под контролем находится и здоровье самой женщины. Неинфекционная пандемия XXI века - сахарный диабет- Одним из предрасполагающих факторов к этому заболеванию является избыточный вес. К ожирению приводит неправильное питание, отсутствие физической нагрузки (гиподинамия), что в свою очередь ведет к нарушению работы поджелудочной железы. Вследствие этого возникает сахарный диабет 2-го типа. Если появляется сухость во рту, жажда, слабость, выделяется много мочи, нужно обратиться к эндокринологу, исследовать сахар в крови натощак и после приема пищи, сахар в моче. Лучше начинать лечение и контроль сахарного диабета, используя метод непрерывного суточного мониторирования глюкозы крови.К ожирению может привести патология других органов эндокринной системы (нарушение их функции, новообразования, воспалительные процессы). Женщинам необходимо бороться с ожирением, иначе оно может неблагоприятно отразиться на их репродуктивной функции. И о других проблемах женского здоровьяЖенщинам ежегодно надо проходить УЗИ молочных желез с последующей консультацией маммолога, возможно, онколога, чтобы вовремя выявить патологию. Следует знать, что выделение молока из молочных желез вне периода кормления может быть связано с высоким содержанием гормона пролактина. В этом случае необходимо совместное обследование женщины у эндокринолога и гинеколога.При появлении избыточного роста волос по мужскому типу (на груди, животе, лице) и прыщей на теле следует посетить эндокринолога, гинеколога и дерматолога.У женщин чаще, чем у мужчин, встречается патология щитовидной железы (ее функция может быть повышена или снижена). При повышенной функции щитовидной железы развивается тиреотоксикоз: больной худеет, ему жарко, у него дрожь, сердцебиение, слабость, очень страдает сердце. Сниженная функция щитовидной железы характеризуется отеками, слабостью, запорами, редким пульсом и низкой температурой, сухой кожей и выпадением волос, сонливостью. В любом случае необходимо обратиться к эндокринологу.Работу щитовидной железы может нарушить недостаток в организме йода, селена, цинка. Следует делать анализ на содержание этих микроэлементов в крови и по рекомендации врача восполнять их недостаток.При обнаружении узлов в щитовидной железе необходимо безотлагательно посетить эндокринолога и онколога, чтобы исключить злокачественные новообразования. За узлами нужно постоянно наблюдать, по назначению врача проводя исследования гормонов, УЗИ, пункционную биопсию узла. Для лечения доброкачественных узлов и кист щитовидной железы можно проводить лазеротерапию и склеротерапию, не удаляя сам орган. Еще одна эпидемия, связанная с увеличением продолжительности жизни, касается дам бальзаковского возраста и старше - остеопороз (снижение плотности костей и повышение риска переломов). По данным Всемирной организации здравоохранения, среди неинфекционных заболеваний остеопороз занимает четвертое место после болезней сердечно-сосудистой системы, онкологической патологии и сахарного диабета. Данное заболевание требует тесного сотрудничества врачей разных специальностей: эндокринологов, ревматологов, гинекологов, травматологов. Особенно важно сказать, что его можно предотвратить, для этого надо пройти простые и не очень дорогие обследования и посетить нужного специалиста.