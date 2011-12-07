Лень может вернуть здоровье и вкус к жизни

Марина Кирюхина, кандидат меднаук, доцент кафедры психотерапии и наркологии КГМА, рекомендует посмотреть на явление с иного ракурса.

В режиме нон-стоп

- Информационный век, в котором мы живем, заставляет наш мозг работать в непрерывном режиме, то есть 24 часа в сутки, на утомление. Даже если нам кажется, что мы просто сидим с гаджетом в руках, в этот момент пропускаем через себя большой поток информации. Отсюда и усталость, даже если активно не двигаемся. Природу не обмануть, наш организм - эволюционно самоорганизующая система. И в нужный момент включается сберегающий режим, своеобразная психологическая защита.

Подогревают такие состояния возможные «дефекты» воспитания: когда с юных лет в ребенке не культивировали чувство уверенности в себе и своих силах. И при самой малой трудности он предпочитает лучше выключиться из процесса, чем получить еще больше критики в свой адрес и испытать новую порцию негатива. Свою роль может сыграть и заниженная самооценка. Для таких людей сделать 15 из 20 запланированных дел - уже крайне мало, и в бой вступает самоедство: «недостаточно сделал», «мало успел» и т. д.

А замечали ли вы, что якобы ленивые люди вполне себе активные, общительные, просто тратят свое время на другие дела? И это тоже защитная реакция организма, который просит сменить деятельность.

То есть у явления, которое мы считаем ленью, есть биологическое обоснование - защитный механизм на определенную сверхактивность. Поэтому состояние «ничего не хочется делать» стоит поддержать, а не бичевать себя. Возможно, организм просто хочет отдохнуть, восстановить свои силы, ресурсы, испытывая дефицит в условиях постоянного напряжения (эмоционального, физического). Тем более что у многих из нас, особенно у старшего поколения, нет нормы, как отдыхать. Есть стойкая привычка работать, даже если дела переделаны, пока солнце не сядет.

Микс из сфер жизни

- Сейчас много обсуждают понятие прокрастинации. Это когда по непонятным причинам откладываешь на потом сдачу какой-то работы и в результате выполняешь все в последний момент, ведь уже поджимают сроки. Но задумайтесь, ведь именно тогда мозг начинает соображать быстрее, мы концентрируемся, принимаем молниеносные решения.

Вопрос: где взять силы? Просто дайте себе возможность полениться и насладиться этим временем. Ответьте на вопрос: что эта лень для меня, какую пользу сейчас она принесет? Разрешите себе осознанно какое-то время отдохнуть. Попробуйте силу медитации, гипноза, переключитесь на чтение сказок, где через метафоры обретаешь новое понимание привычных вещей. В психологии есть понятие «круг жизненной силы», где ты расписываешь некий план на определенный период, который включает в себя время, когда ты работаешь и (обязательно!) когда отдыхаешь. Если отдавать себя только труду, можно эмоционально выгореть, потерять интерес, вкус к жизни и даже заболеть.

В моей практике были клиенты, настолько занятые работой, что не могли выделить себе времени перевести дух даже в выходные. Все у них расписано чуть ли не поминутно. Когда я давала им задание просто дать себе отдых в субботу и воскресенье, они признавались, что давалось им это с большим трудом. Правильный подход - относиться к выходным более качественно. Исходить не из понятия «я должен», а «я хочу». Тогда и сил на дела прибавится.

Ведь ресурсы нашей силы мы берем именно из отдыха. Если его недостаточно, организм подключает защитные механизмы в виде психосоматики, срывов с зависимостью, неврозы. Что касается детей, то и их с детства нужно тренировать чередованию труда и отдыха, учить, как правильно отдыхать, чем в это время позаниматься с удовольствием и пользой для себя. В нашей жизни должно быть разнообразие, этакий микс всего прекрасного, чем она наполнена. Тогда и «состояние лени» будет посещать нас заметно реже. Делу - время, но и потехе - час.