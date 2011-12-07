Врач-диетолог Венера Аверкиева дала рекомендации о полезности ягод

Общая рекомендация диетолога такова. Будет хорошо, если есть возможность съедать по полстакана ягод три раза в неделю, это примерно 100-120 граммов. Причем лучше кушать не один вид ягод, а сразу их смесь.

Разумеется, самые полезные — ягоды, выросшие без применения пестицидов. Именно поэтому лесные ягоды лучше купленных в магазине.

Из лесных ягод наиболее ценные — брусника, голубика, земляника, клубника, малина, ежевика.

Из садовых ягод в лидерах по полезности — малина, черная и красная смородина, а также шиповник, крыжовник и черника.

Места на пьедестале по времени употребления распределились так. Свежие ягоды — на первом месте, замороженные чуть уступают и занимают второе место, на третьем месте — сушеные.