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Врач-диетолог Венера Аверкиева дала рекомендации о полезности ягод

Лесные и садовые ягоды — это незаменимый природный источник витаминов и микроэлементов. Врач-диетолог Университетской клиники Казанского федерального университета Венера Аверкиева объяснила, чем полезны те или иные ягоды, сообщает портал КФУ.

Общая рекомендация диетолога такова. Будет хорошо, если есть возможность съедать по полстакана ягод три раза в неделю, это примерно 100-120 граммов. Причем лучше кушать не один вид ягод, а сразу их смесь.

Разумеется, самые полезные — ягоды, выросшие без применения пестицидов. Именно поэтому лесные ягоды лучше купленных в магазине.

Из лесных ягод наиболее ценные — брусника, голубика, земляника, клубника, малина, ежевика.

Из садовых ягод в лидерах по полезности — малина, черная и красная смородина, а также шиповник, крыжовник и черника. 

Места на пьедестале по времени употребления распределились так. Свежие ягоды — на первом месте, замороженные чуть уступают и занимают второе место, на третьем месте — сушеные. 

КВ
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