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Кардиолог: Из заболеваний сердечно-сосудистой системы чаще всего у татарстанцев встречается гипертония

По данным врача, ей болеют около 300 тыс. татарстанцев.

Главный внештатный кардиолог Приволжского федерального округа Альберт Галявич на пресс-конференции рассказал, что чаще всего у жителей республики встречается гипертония.

По его словам, ей болеют около 300 тыс. тех татарстанцев, которые занют о своем диагнозе. Еще 700 тыс. жителей республики могут не подозревать о нем.

«Вторая патология — это, конечно, стенокардия, то есть это боль в грудной клетке при физической нагрузке, которая может вылиться в инфаркт миокарда», — подчеркнул кардиолог.

На третьем месте находится инфаркт миокарда, мозговой инсульт. Он подытожил, что с таким заболеванием в год госпитализируются около 15 тыс. человек.


КВ
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