Коечный фонд в Татарстане с начала сентября увеличился на 10%

В Татарстане с сентября этого года произошел рост коечных мест на 10% на фоне пандемии. Об этом рассказал первый заместитель министра здравоохранения республики Альмир Абашев.

По его словам, всего коечный фонд в Татарстане насчитывает около 5 тыс. единиц, а в резерве находятся 15-20%.

Также он отметил, что рост количества заболевших коронавирусом в Татарстане продолжает расти, но не каждый поступающий в госпитали пациент заражен COVID-19. Люди уходят на домашнее лечение и лечатся от банальной респираторной инфекции.

Ранее сообщалось, что в Татарстане зарегистрировано 60 новых случаев COVID-19. Из них 3 — завозные, 57 — контактные.