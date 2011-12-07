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В Челнах 66-и летней женщине провели редкую операцию по замене клапана сердца через вену

В Татарстане аналогов такой операции не было.

В Набережных Челнах врачи провели операцию, аналогов которой в Татарстане нет. Они заменили митральный клапан сердца через вену, сообщает «Татарстан-24». 

У 66-летней женщины был диагностирован синтоз. Ранее установленный клапан износился, и начал затруднять отток крови в сердце. 

Врачами было принято решение через прокол ввести в бедренную вену специальный проводник, благодаря которому удалось пройти до левого предсердия, и раскрыть новый протез уже в левом желудочке. 

Ранее сообщалось, что в Казани новорожденному ребенку удалили опухоль весом около килограмма. Операция длилась более пяти часов. 

 

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