В Челнах 66-и летней женщине провели редкую операцию по замене клапана сердца через вену

В Набережных Челнах врачи провели операцию, аналогов которой в Татарстане нет. Они заменили митральный клапан сердца через вену, сообщает «Татарстан-24».

У 66-летней женщины был диагностирован синтоз. Ранее установленный клапан износился, и начал затруднять отток крови в сердце.

Врачами было принято решение через прокол ввести в бедренную вену специальный проводник, благодаря которому удалось пройти до левого предсердия, и раскрыть новый протез уже в левом желудочке.

Ранее сообщалось, что в Казани новорожденному ребенку удалили опухоль весом около килограмма. Операция длилась более пяти часов.