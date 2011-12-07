В Татарстане впервые за десять лет увеличилась смертность от болезней сердца

Впервые за десять лет в Татарстане увеличился рост смертности от заболеваний сердечно-сосудистой системы. Но среди регионов Приволжского федерального округа у Татарстана самые низкие показатели по количеству смертей. Об этом на пресс-конференции рассказал доктор медицинских наук, профессор и заведующий кафедрой кардиологии КГМУ Альберт Галявич.

«За последние десять лет смертность стремительно снижалась, особенно это было видно в Татарстане. Это все благодаря созданным в республике медицинским центрам. Но в 2019 году из-за пандемии коронавируса смертность выросла», — рассказал профессор.

По его словам, COVID-19 вызывает проблемы с сердцем. Примерно у 10% заболевших возникают осложнения. Кроме того, люди стали больше испытывать стресс и меньше двигаться, отметил врач.

Ранее «КВ» сообщали, что самоизоляция привела к увеличению проблем населения с ожирением, что также негативно сказывается на сердце.