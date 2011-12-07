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В Татарстане зарегистрировано 60 новых случаев COVID-19

24 человека госпитализировано, 36 получают лечение на дому.

В Татарстане зарегистрировано 60 новых случаев COVID-19. Из них 3 — завозные, 57 — контактные. При этом 24 человека госпитализировано, 36 получают лечение на дому. Об этом сообщает Минздрав РТ.

Самое большое количество заболевших в Казани — 20 человек, в Набережных Челнах — 12. В Тукаевском районе — шесть, четыре заболевших в Нурлатском районе. По три новых случая заражения в Альметьевском и Елабужском районах. Еще два в Актанашском, Лениногорском и Нижнекамском районах республики. По одному заболевшему в Чистопольском, Сабинском, Рыбно-Слободском, Лаишевском, Заинском и Аксубаевском районах РТ.

На сегодняшний день всего в Татарстане зарегистрировано 26 942 случая COVID-19. Выздоровело за весь период 23 163 человека, в том числе 49 за минувшие сутки.

Всего против коронавируса в республике вакцинировались 1 080 174 человека, из них 947 523 получили вторую прививку.

КВ
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