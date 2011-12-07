Власти Татарстана не считают необходимым отменять массовые мероприятия из-за ковида

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Власти Татарстана не считают необходимым отменять все массовые мероприятия, при том что в республике растет число заболеваемости коронавирусом. Об этом на брифинге в Кабмине сообщил первый замминистра здравоохранения РТ Альмир Абашев.
«Проведение массовых мероприятий во время подъема заболеваемости, который мы сейчас наблюдаем в последние дни — не очень хорошая вещь. Тем не менее при соблюдении необходимых мер предосторожности и социальной дистанции их проведение возможно, но с разрешения органов Роспотребнадзора» — отметил Абашев.
Накануне в Набережных Челнах отменили все массовые мероприятия, включая День учителя и Международный день пожилых людей.
Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что из-за пандемии коронавируса татарстанцы стали чаще страдать ожирением и проблемами с сердцем.