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Власти Татарстана не считают необходимым отменять массовые мероприятия из-за ковида

Накануне в Челнах отменили празднование Дня учителя и Дня пожилых людей.

Власти Татарстана не считают необходимым отменять все массовые мероприятия, при том что в республике растет число заболеваемости коронавирусом. Об этом на брифинге в Кабмине сообщил первый замминистра здравоохранения РТ Альмир Абашев.

«Проведение массовых мероприятий во время подъема заболеваемости, который мы сейчас наблюдаем в последние дни — не очень хорошая вещь. Тем не менее при соблюдении необходимых мер предосторожности и социальной дистанции их проведение возможно, но с разрешения органов Роспотребнадзора» — отметил Абашев. 

Накануне в Набережных Челнах отменили все массовые мероприятия, включая День учителя и Международный день пожилых людей.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что из-за пандемии коронавируса татарстанцы стали чаще страдать ожирением и проблемами с сердцем.

КВ
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