В США изобрели маску для выявления COVID-19

В США изобрели маску, которая помогает выявить заражение коронавирусной инфекцией. Прототип маски с небольшим вшитым датчиком способен определить, болен ли человек коронавирусом, спустя 1,5 часа её носки. Наличие вируса покажут две полоски, которые появятся внутри маски.

Технологию представили американские ученые Массачусетского технологического института совместно с коллегами из Гарвардского университета, сообщается в статье на сайте MIT.

«Датчики маски для лица сконструированы таким образом, чтобы пользователь сам мог активировать их, когда будет готов к проведению теста, и результаты отображаются только на внутренней стороне маски для обеспечения конфиденциальности пользователя», — пояснили ученые.

Разработка технологии распознавания вирусов начались еще в 2014 году и применялись для выявления гриппа, вирусов Эболы и Зика. С начала пандемии SARS-CoV-2 также стал главным объектом изучения учёных. Преимуществом разработки также является то, что датчик съемный и его можно встроить в любую другую одежду, например, лабораторный халат.