В Татарстане выявлено 38 новых случаев COVID-19 за сутки

В Татарстане за сутки выявили 38 новых случаев заражения COVID-19, среди которых 2 случая завозные, остальные 36 – контактные.

Из 38 заболевших госпитализировано – 14 человек, направлены на домашнее лечение – 24 человека.

География новых заболеваний выглядит так: Казань – 16 человек, Набережные Челны – 9,

Азнакаевский район – 2, Бавлинский – 1, Буинский – 1, Заинский – 2, Мензелинский – 1, Муслюмовский – 1, Нижнекамский – 1, Тукаевский район – 4.

На состояние 29 июня всего в Татарстане зарегистрировано 22 401 случай COVID-19.

Выздоровело за весь период 20 145 человек, в том числе 60 за минувшие сутки.

Провакцинировано - 520 024 человека, в том числе 9 130 за сутки. Вторую прививку сделали 374 854 человек.

Есть несколько способов записаться на вакцинацию: на портале Госуслуг, обратиться в МФЦ или по контактным телефонам в поликлинику, а также с помощью единого номера 122.