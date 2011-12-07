В августе проблемы аллергикам принесет полынь

Основным аллергеном в августе будет полынь, отмечает доцент кафедры биоэкологии, гигиены и общественного здоровья Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Кадрия Ибрагимова.

В конце июля – начале августа к полыни добавит хлопот амброзия полыннолистная, которая как раз начинает цвести в этот период завершения лета.

Кстати, аллергикам на заметку. Страдающий аллергией татарстанец может получить необходимый прогноз по аллергенным растениям на сервисе PollenLab. Портал создан на базе Казанского университета. Информация по календарю пыления растений доступна как на сайте сервиса, так и в аккаунте Instagram, обращают внимание создатели этой полезной базы данных.