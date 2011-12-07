Врачи напомнили о плановой вакцинации от кори, гепатита В и краснухи

- Диабет - один из серьезных факторов риска при заболеваниях органов дыхания. Тем более что часто он сопровождается избыточным весом, а это само по себе неблагоприятно при серьезных случаях, - отметил первый замминистра здравоохранения РТ Альмир Абашев. - Поэтому врачам-терапевтам, врачам общей практики предписано усилить диспансерное наблюдение в отношении пациентов с диабетом, которые имеют симптомы ОРВИ. Повышенное внимание к этой группе позволяет снижать тяжесть течения вирусных и респираторных заболеваний.

Абашев согласился с тем, что в последнее время в связи с повышением заболеваемости ОРВИ и коронавирусной инфекцией медработники были сконцентрированы в основном на борьбе с этими патологиями. Вынужденный запрет на проведение плановой диспансеризации сказался на показателях здоровья населения. Дальнейшая стратегия руководства состоит в возобновлении проведения всех необходимых профилактических мероприятий в полном объеме, особенно в отношении татарстанцев с хроническими патологиями. Все это будет реализовано в ближайшее время.

В свою очередь заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина порекомендовала не забывать об еще одной возможности защитить здоровье. Пока вакцина от коронавирусной инфекции находится в разработке и проходит все необходимые исследования, стоит вспомнить о защите от других инфекций:

- Плановая вакцинация разрешена уже с мая этого года. Поэтому призываем вспомнить о привычных вакцинах от кори, гепатита В, коклюша, эпидпаротита, краснухи. Они по-прежнему остаются актуальными, несмотря на небольшое снижение уровня заболеваемости по названным инфекциям в первом полугодии в Татарстане.

По состоянию на 28 июля в республике за сутки зафиксированы 32 случая новой коронавирусной инфекции, выздоровели 73 человека, один умер. В стационарах на лечении находится 501 пациент. Медики оценивают ситуацию как стабильную и фиксируют снижение обращений по линии скорой помощи и в стационары. Также стоит отметить, что две группы татарстанских врачей в настоящее время находятся в Казахстане, оказывая коллегам методическую помощь в борьбе с COVID-19. В составе групп - специалисты, имеющие опыт работы в «красной зоне» ковидных госпиталей Татарстана, стационарах и поликлиниках, задействованных в борьбе с инфекцией.