И взрослым и детям: пять правил, как избежать инфаркта

Ежегодно от болезней сердца умирает более 17 млн человек. ВОЗ предполагает, что к 2030 году это число превысит 23 млн. Впервые за десять лет в Татарстане увеличился рост смертности от заболеваний сердечно-сосудистой системы. Как не умереть от инфаркта читайте в материале «КВ».

Вести активный образ жизни

Из-за пандемии коронавируса люди стали вести пассивный образ жизни, многие перешли на удаленную работу, а пенсионеры практически совсем перестали выходить из дома.

Для того, чтобы не довести себя до проблем с сердцем, нужно ежедневно ходить по 5 тыс. шагов, занимать спортом, различными физическими упражнениями, говорит доктор медицинских наук, заведующий кафедрой кардиологии и главный внештатный кардиолог Приволжского федерального округа КГМУ Альберт Галявич.

По его словам, важно сохранять баланс — чрезмерные усилия скорее навредят, чем принесут пользу. Лучше заниматься в невысоком темпе, но регулярно.

«Когда я в прошлом году выходил на улицу, то никого не видел ни утром, ни вечером. Понятно, что тогда были определенные условия, но это отложилось не только в голове, но и в виде жира. Люди стали меньше двигаться, больше переедать. Это приводит к ожирению, повышению давления, нарушению обмена веществ, заболеваниям сердца и сердечно-сосудистой системы», — отметил Галявич.

Следить за питанием

Избыточное потребление газированных напитков, чая, кофе, потребление жирного мяса вредит сердцу и сосудам. Также необходимо ограничить поступление в организм быстрых углеводов: соли, мучного, сладкого и жареного.

«Нужно больше потреблять овощи, фрукты, нежирное мясо и птицу, обязательно внести в рацион рыбу и полиненасыщенные жирные кислоты. Разнообразить рацион питания растительной пищей, кашами из бобов, гороха и чечевицы», — заявила кандидат медицинских наук Дина Сабирова.

Наладить режим сна

Спать нужно минимум по шесть или восемь часов в сутки. Нарушение сна приведет к повышению давления и нарушению обмена углеводов и жиров. Чтобы улучшить качество сна, откажитесь от кофе во второй половине дня, старайтесь ложиться и вставать в одно и то же время, скажите «нет» просмотрам телевизора и «залипанию» в соцсетях перед сном.

«Люди смотрят телевизор или компьютер до часу или двух часов ночи, а потом в семь часов утра идут на работу», — удивляется врач Галявич.

Отказаться от вредных привычек

Злоупотребление алкоголем и курение увеличивают риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, они оказывают общее негативное воздействие на организм, поэтому от них лучше и вовсе отказаться.

«Потребление алкоголя в России увеличилось. Алкоголь — подавление иммунитета, подавление работы сердца. Также не стоит забывать, что курение повреждает стенки сосудов, через которые вирусу проще попасть в организм», — заявляет эксперт.

Вакцинироваться

COVID-19 вызывает проблемы с сердцем. Примерно у 10% заболевших возникают осложнения на почве заболевания коронавирусом — это порядка 700 тыс. человек.

Люди, у которых имеется заболевание сердца, сахарный диабет, ожирение, находятся в группе риска. Поэтому им обязательно необходимо сделать вакцину от коронавируса, отмечает Галявич.

«Весь накопленный опыт говорит, что если люди, находящиеся в группе риска, не вакцинируется, то их заболевание протекает более тяжело», — подытожил спикер.

Как уберечь ребенка от сердечных заболеваний

Проблема с заболеваниями сердца у детей стоит остро не только в Татарстане, но и в России. Решение этих проблем — создание скрининговых технологий. Это проведение ЭКГ, УЗИ сердца, скрининга сатурации методом пульсоксиметрии, рассказывает кандидат медицинских наук Дина Сабирова.

Также важен и рациональный образ жизни — полноценный сон и физическая активность, — отмечает она.

Помимо этого, доктор медицинских наук Ольга Радченко посоветовала родителям отучать детей от фаст-фуда.

«Первого сентября наблюдала ужасающую картину, когда всех первоклассников родители построили и заводили в Макдональдс», — возмущается профессор Радченко.

Кроме того, дети стали меньше двигаться, что в свою очередь приводит к ожирению. «Образ жизни и питание имеет большое значение для формирования здорового сердца и сосудов», —подытожила Дина Сабирова.