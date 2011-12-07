Кардиолог: гипертония - самая распространенная болезнь сердца у татарстанцев

Гипертония является самым распространенным заболеванием сердечно-сосудистой системы среди жителей Татарстана. Об этом сообщил главный внештатный кардиолог Приволжского федерального округа Альберт Галявич.

По его словам, сейчас заболеванием страдают около 300 тыс. татарстанцев. При чем это только лишь та часть жителей республике, кто знает о своем диагнозе. Еще 700 тыс. человек не подозревают о своей болезни.

«Вторая патология — это, конечно, стенокардия, то есть это боль в грудной клетке при физической нагрузке, которая может вылиться в инфаркт миокарда», — подчеркнул кардиолог.

На третьем месте по распространенности заболевания находится инфаркт миокарда, мозговой инсульт. В Татарстане с таким заболеванием в год госпитализируются около 15 тыс. человек, подытожил он.