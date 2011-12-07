Коронавирус унес жизни еще троих жителей Татарстана

За сутки в Татарстане от COVID-19 погибли еще три человека: две женщины 1949 года рождения и один мужчина 1941 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован», — говорится в сообщении.

Всего в республике от коронавирусной инфекции скончались 739 человек.

Ранее в Набережных Челнах на 38-м году жизни в реанимации скончался известный в городе адвокат Руслан Шайхутдинов.