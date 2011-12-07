В Казани проведут бесплатный семинар по регистрации медизделий

В Казани для медицинских производителей организуют бесплатный семинар по регистрации медизделий. Об этом «КВ» рассказали в пресс-службе «Фарммедполиса».

Спикером мероприятия выступит эксперт премии Правительства РФ в области качества Игорь Иванов. Он был приглашен в столицу Министерством здравоохранения Татарстана.

Семинар включен в программу крупнейшей медицинской выставки Поволжья «Индустрия здоровья. Казань», который проходит с 29 сентября по 1 октября 2021 года. Экспозиция более 20 лет объединяет татарстанских производителей и поставщиков медицинского оборудования, практикующих врачей и специалистов со всей России и зарубежных стран.

Обучение регистрации медизделий пройдет 30 сентября на территории «Казанской ярмарки» во втором павильоне.



