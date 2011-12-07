Врачи ДРКБ извлекли камень из бронха годовалого малыша

В Камский детский медицинский центр Набережных Челнов поступил годовалый ребенок, который случайно вдохнул камень 6-7 мм. Малыша транспортировали в казанское ДРКБ, где провели операцию по извлечению предмета из бронха. Сейчас ребенок переведен на самостоятельное дыхание, его состояние стабильное, сообщают в пресс-службе больницы.

На момент поступления ребенка в медцентр Челнов ему был сделан рентген. Он показал, что в дыхательном пути ребенка застрял камень, но попытки врачей вытащить его не увенчались успехом. Тогда в Автоград на вертолете вылетели медики ДРКБ, и в этот же день ребенок был доставлен в Казань санавиацией.

«После транспортировки попытки извлечь инородное тело не прекращались, но ситуация ухудшалась тем, что камень вызывал развитие грануляции на слизистой бронхов и тем самым еще больше затруднял процесс извлечения», – отметили в больнице.

Все время, пока проводилась операция, ребенок был на ИВЛ. Одно неосторожное движение могло привести к фатальным последствиям.

Сейчас малыш переведен на самостоятельное дыхание, но продолжает лечение в больнице.

Ранее сообщалось, что в Казани новорожденному ребенку удалили опухоль весом около килограмма. Операция длилась более пяти часов.