В Татарстане зафиксировали еще 4 случая заражения британским штаммом коронавируса

В Татарстане зафиксировали еще четыре случая заражения британским штаммом коронавируса. Об этом доложила замглавы Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Напомним, ранее главный санитарный врач республики Марина Патяшина сообщала, что завозная инфекция была обнаружена в ходе отбора ПЦР-тестов пациентов, у которых коронавирус протекает в тяжелой форме. Она заверила, что отечественная вакцина «Спутник V» эффективна в борьбе с данным штаммом COVID-19.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что в Татарстан поступила первая партия вакцины «КовиВак».